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رياضة

مواجهة متكافئة بين طلائع الجيش ومصر المقاصة فى كأس مصر اليوم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:58 ص
فريق طلائع الجيش
فريق طلائع الجيش
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عمرو الحلوانى
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش مع مصر المقاصة اليوم بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس مصر .

ومن المتوقع أن تكون مباراة اليوم بين الطلائع والمقاصة فى غاية القوة والإثارة فى ظل امتلاك الفريقين كتيبة من ألمع اللاعبين القادرة على الظهور بمستوى فنى وبدني مميز .

ويأمل فريق الطلائع بقيادة مدربه عبدالحميد بسيوني فى تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم من أجل تعويض الخسارة الاخيرة للفريق بالدوري أمام الأهلى بثلاثة أهداف دون رد .

وفى المقابل ، يدخل فريق المقاصة بقيادة مدربه النيجيري " إيمانويل إمونيكي " رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح مسار الفريق بعد مسلسل النتائج السلبية الذى تلقاه الفريق فى الجولات الماضية من مسابقة الدوري الممتاز .

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