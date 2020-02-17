مواجهة متكافئة بين طلائع الجيش ومصر المقاصة فى كأس مصر اليوم

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش مع مصر المقاصة اليوم بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس مصر .



ومن المتوقع أن تكون مباراة اليوم بين الطلائع والمقاصة فى غاية القوة والإثارة فى ظل امتلاك الفريقين كتيبة من ألمع اللاعبين القادرة على الظهور بمستوى فنى وبدني مميز .



ويأمل فريق الطلائع بقيادة مدربه عبدالحميد بسيوني فى تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم من أجل تعويض الخسارة الاخيرة للفريق بالدوري أمام الأهلى بثلاثة أهداف دون رد .



وفى المقابل ، يدخل فريق المقاصة بقيادة مدربه النيجيري " إيمانويل إمونيكي " رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح مسار الفريق بعد مسلسل النتائج السلبية الذى تلقاه الفريق فى الجولات الماضية من مسابقة الدوري الممتاز .



