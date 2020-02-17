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تعليم

جامعة أسيوط تعلن مضاعفة مكافآت النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:01 م
رئيس جامعة اسيوط
رئيس جامعة اسيوط
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إيهاب عمر

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن قرار مجلس الجامعة المتخذ فى جلسته الأخيرة بالموافقة على مضاعفة مكافآت النشر الدولي الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم   بمختلف كليات الجامعة وزيادتها من 100 جنيه لكل (1. ) قيمة معامل التأثير   (Impact Factor) للمجلة المنشور بها لتصبح 200 جنيه  وذلك بحد أقصى عشرة الآلاف  جنيه مصري ، وكذلك صرف مكافأة بواقع 3 آلاف جنيه لعضو هيئة  التدريس مقابل تأليفه فصل في كتاب علمي دولي ، و كذلك 10 آلاف  جنيه مقابل  تأليفه كتاب كامل علمي دولي

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وقال رئيس  الجامعة أن الهدف من القرار هو تشجيع الباحثين على إجراء دراسات علمية ترقى للنشر العلمي في كبرى المجلات العلمية والمعتمدة في فهرس تومسن رايت والمدرج به أشهر  العلمية المرموقة بما يساهم في غزارة الإنتاج العلمي وإثراء الحركة البحثية داخل الجامعة  والارتقاء بترتيب الجامعة بين مصاف أفضل  جامعات العالم في مختلف التصنيفات الدولية .

وأضاف الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  أن قرار مجلس الجامعة ينص على صرف المكافأة للفريق البحثي المشترك في  إجراء بحث واحد وتقسيمها بينهم بالتساوي ، وكذلك لأصحاب الأبحاث  التي تم إجرائها خارج مصر وفقا لنسبة المشاركة في البحث .

كما كشف الدكتور احمد المنشاوي أن القرار يتضمن إعلان  أفضل قسم علمي على مستوى الجامعة وذلك وفق عدد الأبحاث  المنشورة عنه عالميأ وأعضاء هيئة التدريس به ، ومنح أفضل قسم  مكافأة  مالية وقدرها 10 آلاف جنيه، إلى جانب منح القسم بعثة إضافية من مجموع بعثات الكلية ، وتكريمه في احتفالات الجامعة بعيد العلم، وتوزيع  المكافآت المستحقة لجميع الفائزين في حفل سنوي تقيمه الجامعة.

مؤكدا على حرص إدارة الجامعة على تشجيع جميع الكليات على وضع خطة بحثية ثلاثية لإجراء أبحاث هادفة إلى حل مشاكل المجتمع  والوطن وتنميتهم، وكذلك رصد ودراسة المعوقات التي تواجه المؤسسات الصناعية والإنتاجية والخدمية ووضع حلول جادة لها، وتشكيل لجنة من الكليات الإنسانية  لوضع ضوابط تتناسب مع طبيعة كلياتهم.

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