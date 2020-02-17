برلماني يتسائل عن إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا

طالب النائب محمد عباسى عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المصريين من انتشار فيروس كورونا.





وتساءل " عباسى " فى طلب احاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، قائلا : هل قامت الحكومة بإجراء الكشف الدورى والعشوائى فى التجمعات وخاصة فى المدارس والجامعات والاطمئنان المستمر على المصريين فى الخارج خاصة ان هناك 85 نوعًا من الفيروس لكن الموجود فى الصين هو أخطرهم 4 % وفيات من المصابين وهى نسبة عالية للغاية.





وأكد النائب محمد عباسى أن اكتشاف أول حال كورونا تستلزم الرقابة الشديدة والمكثفة خاصة أن فترة حضانة المرض لا تكشف الإصابة وهو ما يستلزم أخذ جميع الاحتياطات والسبل لمنع انتشار هذا الفيروس.





مشيدا بالتحرك العاجل من بعض الوزارات للوقاية من هذا الفيروس وفى مقدمتها وزارة الطيران المدنى وايضا بعض الجامعات المصرية وفى مقدمتها جامعة القاهرة العريقة.





وتوجه النائب محمد عباسى بتحية قلبية لكل من الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، مؤكدا انهما يستحقان التكريم لانهما كانا فى مقدمة المسئولين التنفيذيين الذين بادروا بوضع استراتيجيات وبرامج لمواجهة فيروس كورونا.