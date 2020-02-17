محافظ الغربية يفتتح مشروع الصرف الصحى في كفر إبرى بـ٢٠ مليون جنيه..صور

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ مشروع الصرف الصحي بقرية كفر إبرى بتكلفة ٢٠ مليون جنيه والذى يخدم ٥ آلاف و٥٠٠ مواطن ، جاء ذلك خلال جولتهما بمركز ومدينة زفتي لإفتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية بحضور أعضاء مجلس النواب ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس مركز ومدينة زفتي.





ويضم مشروع الصرف الصحي بالقرية (محطة رفع - خط طرد بطول ٢.٦٤كم - شبكة إنحدار بطول ٨.٨ كم).





وخلال الإفتتاح؛ أكد محافظ الغربية ضرورة المتابعة الدورية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارية للإنتهاء منها وفق الجداول الزمنية التي يتم تحديدها ، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمس حياة المواطن اليومية والتي تساعد في تحسن مستوى الخدمات.







