AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يفتتح مشروع الصرف الصحى في كفر إبرى بـ٢٠ مليون جنيه..صور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:30 م
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ مشروع الصرف الصحي بقرية كفر إبرى بتكلفة ٢٠ مليون جنيه والذى يخدم ٥ آلاف و٥٠٠ مواطن ، جاء ذلك خلال جولتهما بمركز ومدينة زفتي لإفتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية بحضور أعضاء مجلس النواب ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس مركز ومدينة زفتي.

ويضم مشروع الصرف الصحي بالقرية (محطة رفع - خط طرد بطول ٢.٦٤كم - شبكة إنحدار بطول ٨.٨ كم).

وخلال الإفتتاح؛ أكد محافظ الغربية ضرورة المتابعة الدورية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارية للإنتهاء منها وفق الجداول الزمنية التي يتم تحديدها ، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمس حياة المواطن اليومية والتي تساعد في تحسن مستوى الخدمات.


وعقب الإفتتاح؛ التقى محافظ الغربية ونائبه بأهالي القرية للإستماع إلى متطلباتهم للعمل على تلبيتها.
محافظ الغربية يفتتح مشروع الصرف الصحى في كفر إبرى بـ٢٠ مليون جنيه..صور
محافظ الغربية يفتتح مشروع الصرف الصحى في كفر إبرى بـ٢٠ مليون جنيه..صور
محافظ الغربية يفتتح مشروع الصرف الصحى في كفر إبرى بـ٢٠ مليون جنيه..صور
محافظ الغربية يفتتح مشروع الصرف الصحى في كفر إبرى بـ٢٠ مليون جنيه..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باستثمارات 500 مليون جنيه..إجراء توسعات لـ محطة الصرف الصحى بإدكو

لا مكان لمسئول مهمل.. محافظ الشرقية للتنفيذيين: اللي مش قادر يشتغل يقدم اعتذار

محافظ دمياط تفتتح محطة رفع صرف صحي كفر تقى بتكلفة 12 مليون جنيه

محافظ الغربية يناقش مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي .. صور

افتتاح مدرسة مؤسسة صبحى زيدان الابتدائية بقرية ميت يزيد بالسنطة

فى تاج العجم وسحيم.. محافظ الغربية يفتتح مشروعي صرف صحي بالسنطة

ترشيحاتنا

سيدة تفقد أغلى ما تملك بسبب باقة من الورود

موسيماني لـ صدى البلد: لا يمكن المقارنة بين الأهلي والزمالك

استقبال حافل لبعثة الزمالك بـ مطار أبوظبي.. فيديو

حكاية كريم وسميرة.. الزوج باع زوجته في حفلات الجنس الجماعي بـ 3 آلاف جنيه للساعة | تفاصيل

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020 .. تعرف عليه

صوروا لهن مقاطع جنسية.. 10 آلاف جنيه تسعيرة يوم القاصر في عصابة تزويج الفتيات للأثرياء العرب

AdvertisementS

عشا العروسة زي ماهو.. حكاية ندى ومحمد: ماتوا سوا بعد 4 ساعات من الزفاف| شاهد

صدمة عريس.. عروس تتوفى بعد ساعات من حفل زفافها لهذا السبب

بشرى سارة.. الحكومة تدعم كل مواطن يشتري سيارة كهربائية بـ50 ألف جنيه

حكاية كريم وسميرة.. الزوج باع زوجته في حفلات الجنس الجماعي بـ 3 آلاف جنيه للساعة | تفاصيل

بسبب أشرب خمور وحشيش..تحرك برلمانى عاجل ضد "بنت الجيران"

الدقيقة بـ 50 جنيه.. كريم قدم زوجته لراغبي المتعة الحرام وشاركهم في حفلات جماعية.. تفاصيل

تطور جديد.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف الصلة بين الشاب السوري وفادي الهاشم

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020 .. تعرف عليه

تراجع 4 قروش .. الدولار يواصل الانهيار أمام الجنيه فى 6 بنوك

عاجل | الأهلي يعلن قائمة مواجهة الزمالك فى السوبر المصري

أخبار الفن.. شرطة السياحة تمنع عمر كمال من إحياء حفل زفاف.. تعليق جريء من بسمة وهبة على منع المهرجانات

الصحة العالمية: 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عظيمة الفائدة.. اكتشاف فوائد هائلة لـ الزائدة الدودية

بالريش ومجوهرات فخمة.. بلقيس تستعرض أناقتها في الكويت

معارك إحسان عبد القدوس في نادي الكتاب بالزمالك