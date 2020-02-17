محافظ الغربية ونائبه يتفقدان الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتي تستهدف الفئة العمرية من يوم حتي 5 سنوات والتي بدأت أمس 16 إلى 19 فبراير، جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الصحة بالغربية.





يذكر أنه من المستهدف تطعيم 720816 طفلا ويشارك في الحملة 1441 فردا، كل فريق مكون من فردين وكل 4 فرق لهم مشرف لتوفير إحتياجاتهم والإشراف عليهم وعدد 360 مشرف إدارة و40 مشرف مديرية، بالإضافة إلى ٢٨١ موقع تطعيم ثابت بالوحدات ومكاتب الصحة والرعايات الصحية.





كما يشارك بالحملة فرق متحركة من منزل لمنزل في الريف ومن عمارة لعمارة في الحضر، وقد حققت الحملة نسبة إنجاز 56% من المستهدف بالمحافظة.



