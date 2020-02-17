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رياضة

حسام غالي: حاجة الأهلي أكبر لـ الفوز أمام الزمالك في السوبر المصري

الإثنين 17/فبراير/2020 - 12:00 م
حسام غالي
حسام غالي
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ياسمين تيسير
أكد حسام غالي نجم الأهلي السابق و مدير الكرة في الجونة أن فريق الأهلي لديه دوافع وأسباب أكبر من أجل الفوز أمام الزمالك يوم الخميس المقبل في مباراة السوبر المصري في الإمارات.
وأضاف حسام غالي في تصريحات لـ قناة " أبو ظبي " أن الأهلي لديه مباراة هامة ومصيرية أمام صن داونز يوم 29 فبراير الجاري لذلك فـ فوزه أمام الزمالك سيكون دفعة معنوية قويه قبل تلك المباراة.

وتابع حسام غالي أن الزمالك توج بلقب السوبر الافريقي عقب الفوز امام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف لذلك تتويجه بـ السوبر المصري من عدمه لن يؤثر على الفريق في شيء.


وأكمل حسام غالي أن الاهلي بحاجه للفوز على صن داونز بنتيجه رائعه لـ رد اعتباره عقب الهزيمة بخماسية الموسم الماضي.
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