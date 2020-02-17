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أخبار العالم

استطلاع يكشف: 24٪ فقط من الإيرانيين سيذهبون إلى صناديق الانتخاب

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
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محمد علي
وفقًا لاستطلاع للرأي أجري مؤخرًا، قال رئيس معهد الدراسات والبحوث الاجتماعية بجامعة طهران، إن 24 بالمائة فقط من سكان العاصمة الإيرانية سيشاركون في الانتخابات البرلمانية يوم الجمعة 21 فبراير، وفقًا لراديو فاردا المعارض الذي أورد التقرير.  

وأظهر الاستطلاع الذي أجري في (يناير) أن 93 في المائة من الإيرانيين في طهران غير راضين عن الوضع الحالي للبلاد وإدارتها، وأن 24.2 في المائة منهم فقط سيذهبون إلى صناديق الانتخاب.

وتقول وزارة الداخلية الإيرانية إن ما يقرب من ستين مليون شخص في جميع أنحاء البلاد مؤهلون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة، مضيفة أن ما يقرب من ثلاثة ملايين سيكونون ناخبين لأول مرة.

ووبالاسترشاد بهذه االنسبة التي تأتي بعد انتفاضة شعبية كبيرة كانت في نوفمبر الماضي ضد الحكومة التي يسيطر عليها رجال الدين، دعا عدد كبير من الإيرانيين داخل البلاد وخارجها إلى مقاطعة الانتخابات، والتظاهر. 

بل إن المعارضة الإيرانية دعت هي الأخرى لمقاطعة الانتخابات واعتبرت إنه من الضروريات اسقاط النظام الفاسد في طهران.

وفي الوقت نفسه، دعا 162 ناشطًا في مجال الحقوق السياسية والمدنية إلى "العصيان المدني" ، والدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب والابتعاد عن صناديق الاقتراع.

قام مجلس صيانة الدستور (GC) ، وهو هيئة رقابة دستورية متشددة في إيران تقوم بفحص المرشحين، باستبعاد أكثر من 7000 شخص من بين أكثر من 14000 ممن تقدموا في ديسمبر بأوراقهم لدخول السباق التنافسي بين المترشحين.

كما قام مجلس الشيوخ، بدعم مباشر من المرشد الأعلى للجمهورية  الإيرانية، بستبعاد العديد من الطامحين الإصلاحيين ، وكذلك الأعضاء الحاليين في المجلس (البرلمان) الذين تجرأوا على انتقاد بعض جوانب إدارة النظام.

واعتبر مجلس صيانة الدستور، بما في ذلك المشرعين  مثل نواب طهران ، علي مطهري ، ومحمود صادق ، هم من بين النواب غير المؤهلين للترشح لدورة برلمانية أخرى.

وسبق وأن أعلنت القائدة المؤيدة للإصلاح في ديسمبر الماضي أنها لن ترشح نفسها  في الانتخابات المقبلة كجزء من رفضها لقمع الذي تمارسه الحكومة.

وقالت بارفان صلاح، 54 سنة ، إنها تعارض أيضًا السياسات التي تقيد سلطة البرلمان وسلطته.

لذلك ، يعتقد الكثير  إن حلفاء  خامنئي مهيئون للسيطرة على البرلمان الحادي عشر بسهولة.

وشكا المجلس الأعلى للإصلاح السياسي في إيران في (يناير) الماضي من أن تسعين بالمائة من مرشحيها مُنعوا من السباق والترشح. 

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