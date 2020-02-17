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منوعات

وفاة هاري جريج أسطورة مانشستر يونايتد

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
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مريم صليب
توفى أسطورة الكرة في أيرلندا الشمالية و مانشستر يونايتد "هاري جريج" عن عمر يناهز 87 عاما . 

وذلك وفقا لما ورد في صحيفة "سكاي نيوز" ، هاري البالغ من العمر 87 عاما توفى اليوم في أحد  المستشفيات بأيرلندا الشمالية. وسط أسرته بعد صراعه مع المرض . 

وتوجهت أسرة جريج بالشكر للمستشفى بعد أن بذل الطاقم الطبي مجهودا كبيرا في العناية و الإهتمام بـ"هاري" قبل وفاته بـ 3 أسابيع . 

جدير بالذكر أن جريج كان أمهر حراس المرمى ، فقد خاض 247 مباراة مع يونايتد في الفترة بين 1957 و1966، وشارك في كأس العالم 1958 وتم اختياره أفضل حارس في البطولة . 
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