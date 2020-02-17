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أخبار العالم

روسيا: ندعم الجيش السوري في حربه ضد الإرهاب

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم، الاثنين، أن المستشارين الروس والقوات المسلحة الروسية يواصلون دعمهم للقوات المسلحة السورية في حربها ضد الإرهاب.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بيسكوف قوله: "يواصل المستشارون الروس والقوات المسلحة الروسية دعمهم للقوات المسلحة السورية في حربهم ضد الإرهاب.. ونأسف على تكثيف أنشطة هؤلاء الإرهابيين في إدلب".

ويواصل الجيش السوري عملياته في ريف حلب الغربي، بعدما نجح مساء أمس في تطهير عشرات البلدات والقرى الممتدة على منطقة تقارب مساحتها 200 كيلومترامربعا، وسط انهيار كبير في صفوف مسلحي "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" المنتشرين في المنطقة.

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