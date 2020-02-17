ملفات إلكترونية لنزلاء معسكر الحجر الصحي فى مطروح| شاهد

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إقامة جدارية تذكارية تخليدًا لأسماء الفرق الطبية وطاقم العمل والتمريض، وطاقم الطائرة، المشاركون في عملية الحجر الصحي للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية.





واضافت خلال الاحتفالية التي أقيمت احتفالا بانتهاء الحجر الصحي أنه تم الاطمئنان على أبناء الوطن وفحص جميع المتواجدين في المعسكر والتأكد الكامل من عدم إصابتهم أو حملهم لفيروس الكورونا،.





وأشارت إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية في التعامل مع العائدين والفريق الطبي المشرف على معسكر الحجر الصحي بفندق مرسى مطروح، وتم عمل ملفات صحية إلكترونية بها كافة الفحوص الطبية الخاصة بنزلاء المعسكر على أن يتم متابعتهم صحيا وتوفير الرعاية والكشف المستدام.



