أحمد سبيع.. قصة عازف مغمور صنع معجزة ليلى مراد

لم تأت موهبة ليلى مراد من فراغ بل كان لعاملي التربية والدعم دور كبير في اكتشاف وصقل هذه الموهبة، حيث تواجد في بيت والدها شبه يوميا مجموعة من اهل الفنون والموسيقى داوود حسنى وابراهيم فوزى وامين صدقى والمطرب المشهور ايضا سيد شطا وكامل الخلعى والشيخ محمود صبح والمطرب عبد العزيز خليل.





وتحل اليوم الذكرى 102 لميلاد الفنانة والممثلة المصرية ليلى مراد، التي ولدت في 17 فبراير عام 1918 في الأسكندرية لأسرة يهودية الأصل وكان اسمها «ليليان» قبل أن تعلن اسلامها في 1946.

كانت الطفلة ليلى تسمع ما يدور ويترامى إلى أذنيها كل الألحان والموسيقى، التي يعزفها المتواجدين فى صالون والدها بالإضافة إلى عازف القانون الشهير محمد عمر والعواد احمد سبيع، حيث كان للأخير دور كبير ومؤثر في دعم ليلى وشق طريقها إلى الغناء.





بدأ ذلك الدور عندما نادى الوالد على طفلته وطلب منها بمساعدة عازف العود احمد سبيع ان تسمع الجميع صوتها وكانت المفاجأة للجميع ان الطفله استجابت وغنت لحن مشهور عام 1932 للموسيقار محمد عبد الوهاب الا وهو (يا جارة الوادى).





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لم تتوقف مراد عن التدريب على الغناء، حيث كان سبيع يتبنى موهبتها ويشجعها كابنته تماما.. وكان يلقنها دروسا في فن التعامل مع الجمهور وتحيته وكيفية الصمت والغناء والتعامل مع الرفقة والتركيز مع اللحن مهما كانت تحية الصالة.. وعلمها فهم النوتة الموسيقية ووقفة المسرح.





كان سبيع بمثابة المعلم الأول، فضلا عن كونه مغمورا وغير منشغل بالحفلات العامة والمسارح مثل داود حسني ورياض السنباطي وزكريا أحمد، لذلك تفرغ تماما لصناعة معجزة ليلى مراد، فقد تكون الموهبة مدفونة خلف جدران من الصمت لاتجد من يكتشفها وينميها فتسقط أوراقها كما تسقط أوراق الشجر في الخريف، لكن الأقدار سيرت سبيع الذي آثر ان يختفي وراء عوده القديم وأوتاره المتهالكة لكي يبزغ عصر ليلى مراد.





ومر يوم بعد يوم حتى أتقنت ليلى الغناء أمام الجمهور وصارت تقلد كبار المغنين في عصرها وحركات يدهم بالمنديل وطريقة أدائهم.