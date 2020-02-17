أعلن محمود صباغ مدير مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن إستضافة الدورة الإفتتاحية لسلسلة من الندوات والمحاضرات السينمائية التي تهدف إلى تعزيز الوعي وتنويع الذائقة السينمائية.



وأكد خلال المؤنمر الصحفى الذى أقيم اليوم أن هذه اللقاءات من شأنها تشجيع وإلهام الجيل الجديد من المبدعين، وذلك بمشاركة نخبة من روّاد السينما العرب والعالميين بالمهرجان فى جدة، بما فيهم خيري بشارة، يسري نصر الله، سبايك لي، ويليام فريدكن، وأبيل فيرارا.





المهرجان كشف عن وجود السينمائي البارز أوليفر ستون على رأس لجنة التحكيم الرسمية، و سينضم إلى بقية أعضاء لجنة التحكيم للإشراف على جوائز المسابقة الرئيسية للمهرجان ، والتي ترك ّ ز على اكتشاف

الأصوات الأصيلة ، إضافة إلى المخرجين المخضرمين من أصحاب التجديد ، خصوصا ً الإنتاجات المستقلة وتلك ذات النزعات السينمائية

المبتكرة ، من العالم العربي والبقاع الجغرافية الأخرى غير التقليدية .

المهرجان سيقوم بتوزيع جوائز نقدية تصل إلى 250 ألف دولار ضمن المسابقة الرسمية ومسابقة الفيلم القصير، حيث يحصل أفضل فيلم طويل على جائزة اليُسر الذهبي و100 ألف دولار، وأفضل مخرج على جائزة اليُسر الفضي و50 ألف دولار.

كما يتم منح جائزة اليُسر الفضي لأفضل سيناريو، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة أفضل مساهمة سينمائية. ويحصل الفيلم الفائز بجائزة الجمهور على مبلغ 50 ألف دولار. وأخيرًا يمنح أفضل فيلم قصير جائزة اليُسر الذهبي، و50 ألف دولار يتم تخصيصها لإنتاج الفيلم المقبل.





