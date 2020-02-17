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محافظات

إجراء التحقيقات مع 527 من المتغيبين والمنصرفين من العمل بدون تصريح بالدقهلية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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همت الحسينى
 احال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية 527 شخصا من المتغيبين والمنصرفين من العمل بدون تصريح من الاطباء  والعاملين بعدد من المستشفيات  بنطاق المحافظة  للتحقيق و شملت مستشفيات دكرنس والمطرية وشربين والمنصورة والمنزلة والجمالية والسنبلاوين وذلك لتغيبهم عن العمل بدون عذر ولترك محل العمل قبل المواعيد الرسمية ،

ووجه مختار لاتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيال كافه المخالفات واجراء التحقيقات مع جميع المخالفين  ووجه لسرعة التنسيق فيما بين مديرية الصحة و الوحدات المحلية التى فى نطاقها المستشفيات المشار اليها للعمل على تلافى كافة ملاحظات المرور الميدانى .

و تأتي قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه للتقرير الميداني للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة على مدار الاسبوع الماضى ،وقد شدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار جهود المتابعة الميدانية للوقوف على مدى انضباط العاملين بالقطاعات المختلفة والالتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة وكذلك مدى التحسن فى  تقديم الخدمات للمواطنين.
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