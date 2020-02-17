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محافظات

محافظ القاهرة يطالب بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بجميع الشوارع

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:04 م
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف نشاطهم  اليومى فى شن حملات إزالة الاشغالات بكافة شوارع وميادين العاصمة، بالتنسيق مع شرطة المرافق لفرض الانضباط بالشارع، وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين والتخلص من جميع المظاهر السلبية، وخاصة السيارات المتهالكة وبدون لوحات معدنية والتي قد يمثل وجودها خطورة على المواطنين والمنشآت المجاورة، وكذلك رفع جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة والأكشاك المخالفة من الطرق العامة ، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة .

وفي هذا الإطار تمكن خلال الأسبوع الماضي أحياء السلام أول والمطرية والمرج ومصر الجديدة وشرق مدينة نصر بالمنطقة الشرقية والزاوية الحمراء والساحل وروض الفرج وحدائق القبة وشبرا بالمنطقة الشمالية وغرب القاهرة والوايلى والموسكي والأزبكية وبولاق أبو العلا ومنشأة ناصر ووسط القاهرة بالمنطقة الغربية والمعادى ومصر القديمة والمعصرة وحلوان والمقطم والبساتين والتبين ودار السلام بالمنطقة الجنوبية بالتعاون مع شرطة المرافق من تنفيذ 490 إزالة إدارية و62 محضر إشغال طريق و7 محاضر بيئة و41 محضر بائع متجول و32 محضر إدارة بدون ترخيص و 77 غلق إدارى رفع 22 سيارة مجهولة بدون ترخيص.
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