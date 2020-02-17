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حوادث

ضبط 3 عمال يحفرون أسفل منزل جدتهم بالجمالية بحثا عن الآثار

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:32 م
تنقيب عن الاثار
تنقيب عن الاثار
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كتب محمد صبري
مازال حلم الثراء السريع يداعب افكار الحالمين بالعثور على كنز اثري يخرجهم من عثرات فقرهم، حيث ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على ٣ عمال أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنزل جدتهم بالجمالية.

وبحسب بيان، اليوم الاثنين، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق. 


وكانت قوة من وحدة مباحث القسم الجمالية قد تمكنت من ضبط ٣ عمال حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار  سكن المتهمين " إرث عن جدتهم " وعثر بداخله على حفرة  قطرها 2 متر بعمق 10 امتار، وأدوات تنقيب.



وبمواجهتهم بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عــــــن الآثار، تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
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