شاهد.. لحظة غوص ملك الأردن وولي عهده أثناء تنظيف مياه العقبة "فيديو"

و نشرت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأحد، لقطات مصورة توثق لحظة قيام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وولي عهده، الحسين، بالغوص في أعماق خليج العقبة، ضمن حملة لدعم أنشطة حماية البيئة البحرية.









ونشرت الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، في الأردن، مقطع فيديو للملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، خلال مشاركتهما في حملة تنظيف أعماق البحر في خليج العقبة.







