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شاهد.. لحظة غوص ملك الأردن وولي عهده أثناء تنظيف مياه العقبة "فيديو"

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:04 م
الملك الأردنى وولي
الملك الأردنى وولي عهده
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية " العربية " ببرنامج " صباح العربية " فيديو مفصلا للملك الأردنى  وولي عهده هما ينظفان مياه العقبة.
أظهر مقطع فيديو نشرته الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية ملك الاردن عبدالله الثاني ووليِ عهده وهما يقومان بجمعِ مخلفات استقرت في أعماقِ خليج العقبة.

وذلك بهدف تشجيع حمايةِ البيئة والمحافظةِ على الثروة البحرية وحمايةِ الشِعاب المرجانية التي ينفرد بها خليج العقبة إضافة إلى تشجيع سياحة الغوص .

و نشرت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأحد، لقطات مصورة توثق لحظة قيام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وولي عهده، الحسين، بالغوص في أعماق خليج العقبة، ضمن حملة لدعم أنشطة حماية البيئة البحرية.


ونشرت الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، في الأردن، مقطع فيديو للملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، خلال مشاركتهما في حملة تنظيف أعماق البحر في خليج العقبة.


وقالت عبر صفحتها الرسمية، على "فيسبوك"، اليوم الأحد، تعليقا على الفيديو الخاص بالملك عبد الله وولي عهده: "نغوص في أعماق البحر لنحمي أجمل الكائنات البحرية والشعاب المرجانية النادرة، لأن خليج العقبة يتفرد بجمال بيئته البحرية وتنوعها وحمايتها واجب علينا جميعا".
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