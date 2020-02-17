نائب: مدبولى يوافق على إنشاء 4 قرى جديدة بالوادى الجديد

أعلن النائب تامر عبدالقادر، البدء فى مشروع فصل، وإنشاء 4 قرى جديدة بالوادى الجديد، وإنشاء وحدات محلية لها بينها قرية الشيخ والى، مشيرا إلى أنه جارى التنفيذ ومخاطبة الجهات المعنية لتطبيق قرار الحكومة فى هذا الشأن.





وأشار عبدالقادر، فى بيان صحفى أصدره اليوم الإثنين، إلى حصوله على موافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الفصل وإنشاء 4 قرى جديدة وتخصيص وحدات محلية لها، وتمت مخاطبة وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، بقرار الفصل، وأيضا محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء.





ووجه عبدالقادر، الشكر للدكتور مدبولى، لاستجابته وتوجيهاته للحكومة بتنفيذ القرار، مشيرا إلى أن المواطن فى الوادى الجديد عانى الإهمال خلال العقود الماضية، فى الوقت الذى يجب الاهتمام به والاعتماد عليه فى محاربة الإرهاب لأهمية المحافظة باعتبارها إحدى المحافظات الحدودية والتى تحتاج إلى مشروعات التعمير والتنمية لمنع محاولات استهدافها من قبل جماعات الشرور وسفك الدماء، لإراقة دماء المصريين من خلالها، وإلحاق الأضرار بالأمن القومى.





على جانب آخر كان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد أعلن البدء فى إنهاء الإجراءات الإدارية خلال الفترة القليلة المقبلة، لإنشاء وحدة محلية قروية منفصلة لقرية الشيخ والي بمركز الداخلة، مضيفا أنه تمت مخاطبة وزارة الداخلية لإنهاء إجراءات إنشاء 3 وحدات محلية قروية بالمحافظة منها قرية الشيخ والي بالداخلة وقرية بمركز الخارجة وثالثة بمركز الفرافرة، موضحا أنه جارى إنهاء الدراسات الأمنية حاليًا، والعرض على وزير التنمية المحلية لاستصدار قرار الإنشاء.