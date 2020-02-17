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اقتصاد

ارتفاع أعداد الركاب عبر الموانئ السعودية بنسبة 9% خلال 2019

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:27 م
صدى البلد
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وكالات
سجلت الموانئ السعودية التي تشرف عليها "موانئ" ارتفاعًا في إجمالي أعداد الركاب القادمين والمغادرين خلال عام 2019م بواقع 1,367,075 مليون راكبًا، بنسبة زيادة بلغت 9% وذلك مقارنة بالعام 2018م بواقع 1,254,981 مليون راكبًا.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتوفير جميع التسهيلات والإمكانات اللازمة والآليات والمعدات المتطورة لخدمة وراحة الركاب القادمين والمغادرين عبر موانئها، وذلك ضمن برنامج تطوير البنية التحتية للموانئ أحد مبادراتها الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز خِدْمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية بلادنا الطموحة 2030.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل حاليًا على رفع الطاقة الاستيعابية بالموانئ السعودية، بما في ذلك محطات الركاب عبر تطويرها وزيادة فعاليتها، وفق خطط تشغيلية متكاملة لاستقبال الركاب وضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج من كل عام، بما يُسهم في رفع كفاءة أدائها والارتقاء بمستوى خِدْماتها المقدمة.
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