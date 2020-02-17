بعد تجسسها على 120 دولة.. الصين تتهم امريكا بأكبر عملية سرقة

اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ"، اليوم /الاثنين/، الولايات المتحدة بأنها تقوم بأكبر عمليات سرقة واسعة النطاق ومنظمة على الإنترنت ومراقبة تستهدف الحكومات والشركات والأفراد الأجانب لفترة طويلة، معتبرا أنها تستحق لقب "إمبراطورية القراصنة".





جاء ذلك في تصريح خلال المؤتمر الصحفي عبر الإنترنت تعليقا على تقارير بأن الاستخبارات الأمريكية استخدمت على مدى سنوات تجهيزات تابعة لشركة سويسرية متخصصة في تشفير الاتصالات، للتجسس على أكثر من 120 حكومة في جميع أنحاء العالم.





وأضاف شوانغ " تذكرنا هذه التقارير باتهامات وزارة العدل الأمريكية لأفراد عسكريين صينيين بالقرصنة وسرقة بيانات من شركة ائتمان أمريكية، وهي الاتهامات التي تم تفنيدها الأسبوع الماضي وتوضيح أنها بلا أساس".





وتابع" إنها خدعة كريهة أن تقوم الولايات المتحدة من ناحية بجمع ما يقرب من 5 مليارات من سجلات مكالمات هاتفية في جميع أنحاء العالم يوميا، والتجسس على الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لأكثر من 10 سنوات، ومراقبة أكثر من 3 ملايين جهاز كمبيوتر في الصين كل عام، فيما تحاول من ناحية أخرى الظهور في صورة ضحية الهجوم السيبراني، مثلها في ذلك مثل اللص الذي يصرخ من أجل وقف لص والقبض عليه..إنها أعمال تتسم بالنفاق".





واعتبر شوانغ أن "الحقائق أثبتت مرة أخرى أن الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر دولة فاعلة في مجال التجسس السيبراني، تستحق لقب (إمبراطورية القراصنة)"، مشيرا إلى أن ما كشفت عنه التقارير سالفة الذكر يذكرنا أيضا بتسريبات "ويكيليكس"، وأن الولايات المتحدة مدينة للمجتمع الدولي بتوضيحات حيالها.