بالوثائق .. تقرير يكشف دعم قطر للجامعات الأمريكية بالمليارات لتبييض وجهها

أعدت مؤسسة ماعت ، تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل التمويل المشبوه الذي تقوم به قطر ، للجامعات والمدارس في امريكا، حيث يواصل تميم العار تجاهل مطالب شعبه بتطوير التعليم، وفي نفس الوقت يقوم بضخ ملايين الدولارات في جامعات أمريكية لن تعود بالنفع على شعبه، لكنها بالتأكيد تساهم في زيادة نفوذ تنظيم الحمدين داخل المجتمع الأمريكي.



وأضاف التقرير، أن تمويل قطر لجامعات عدة في أمريكا لا يُستغرب؛ فقطر لديها أموال طائلة استخدمتها في ما هو مشروع وغير مشروع، وبدَّدت الأموال على أشياء لا معنى لها؛ ومن ضمنها مساعدات الجامعات، مضيفًا أنه يُعد هذه المساعدات رشاوى للجامعات؛ بما فيها «جورج تاون» والجامعات الأخرى.. والغاية هي السيطرة على العقول العاملة أو التي تدير هذه الجامعات؛ لأمر في نفس يعقوب، لكنه لا يندرج في النيات الحميدة، فما ثبُت منها نيات كلها ضد قضايا ودول عربية.



وتابع التقرير ان إنفاق قطر مليارات الدولارات ياتي في حملة للعلاقات العامة تهدف إلى إعادة تشكيل صورتها في الولايات المتحدة، وتضمنت تلك الجهود مراكز بحثية مثل "بروكنجز" وشبكة الجزيرة المملوكة لقطر، وإنفاق مليارات الدولارات على الجامعات الأمريكية، خاصة الموجودة في العاصمة واشنطن.

