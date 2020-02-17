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اقتصاد

خبير: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للسياسات النقدية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 12:59 م
صدى البلد
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محمد يحيي

رجح الدكتور أحمد عز الدين؛خبير أسواق المال،أن يلجأ البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الثاني المقرر عقده الخميس المقبل؛ لتثبيت أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية .

وأرجع  "عز الدين" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" توجه البنك المركزي المصري إلي ذلك الاجراء؛ لمواجهة الأثار التضخمية ودعم أكثر للاستثمار.

 قال " عز الدين" إن البنك المركزي يرسل رسائل دوما للمستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية بأن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح أكثر استقرارا بعد اجراءات التصحيح التي نفذتها الحكومة المصرية.

وأوضح " عز الدين" أن الوضع الاقتصادي الراهن لا يستلزم لجوء لجنة السياسات النقدية لرفع سعر الفائدة علي الإقتراض والودائع باعتباره قد يجبر البنوك الخاصة لعدم التنفيذ ، ولكن ينبغي التوجه لتثبيت أو تخفيض سعر الفائدة باعتباره عاملا أكثر جذبا للاستثمارات و رؤس الأموال داخل شرايين الاقتصاد القومي.

وتحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال الخميس المقبل؛ أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بالبنوك ضمن اجتماعها الثاني المخطط له علي مدار العام 2020.


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