خبير اقتصادي يتوقع تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية

أكد أحمد معطي، خبير أسواق المال والمدير التنفيذي لإحدي شركات الاستثمار العالمية، أن البنك المركزي المصري سيعمل خلال اجتماعه المقبل، علي تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية؛ بعد قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثيبت سعر الفائدة علي الودائع والمعاملات المصرفية.

وقال " معطي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، إن التوجه العام لدي الحكومة بتكليفات من القيادة السياسية؛ هي دعم المصانع والقطاع الصناعي في مصر لمواجهة الآثار العالمية وتحقيق الإكتفاء الذاتي خصوصا بعد أزمة نقص الواردات الصينية للسوق العالمي بعد تفشي وباء كورونا؛ موضحا أن تلك الاجراءات لن تأتي إلا من خلال تقليص أسعار الفائدة بالبنوك أو تثبيتها علي وضعها الراهن لتشجيع المستثمرين و الصناع علي العمل الجاد لدعم الاقتصاد القومي والتصنيع المحلي.

وأوضح " معطي" أن لجوء البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة في الوضع الراهن هو بمثابة انتحار ومن المستبعد حدوثه، خصوصا وأن "المركزي" يستهدف ملف الصناعة الوطنية باعتباره السبيل الوحيد لمواجهة التعثر الاقتصادي.

وتحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال الخميس المقبل؛ أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بالبنوك ضمن اجتماعها الثاني المخطط له علي مدار العام 2020.

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، خلال اجتماعها الأول في 16 يناير الماضي قد ثبتت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية عند 12.25% لعائد الإيداع و13.25% للإقتراض و12.75% لكل من سعر الإئتمان والخصم والعملية الرئيسية.



