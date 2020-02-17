شاهد.. طلاب جامعات ومدارس يزورون قطاعات وزارة الداخلية

استقبل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، عددا من طلاب جامعة عين شمس، حيث جرى اصطحابهم لزيارة عدد من الأقسام بالقطاع (المعمل الجنائى، مسرح الجريمة، التسجيل الجنائى) وتقديم شرح مُبسط عن دور القطاع فى مواجهة جميع صور الجريمة والخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام.



كما استقبلت وحدة مرور محرم بك بمديرية أمن الاسكندرية وفدا من طلبة جامعة كفر الشيخ لتفقد الوحدة والإطلاع على أسلوب العمل وإلقاء الضوء على الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين المترددين على الوحدة للعمل على سرعة إنهاء مصالحهم ولا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.





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كما قام وفد من إدارتى الحماية المدنية والمرور بمديرية أمن الشرقية بعقد ندوة تثقيفية بكلية (التربية للطفوله المبكرة) بجامعة الزقازيق بحضور العديد من الطلاب، للتعرف على الدور المنوط به رجال الحماية المدنية ورجال المرور، حيث تم استعراض جانب من المهام المنوطين بها فى حماية الأرواح والممتلكات وكذا تسهيل وتيسير الحركة المرورية وما يبذل من جهود لحماية أرواح المواطنين من مرتادى الطرق.. كما تم عرض بعض مقاطع الفيديو والتى تظهر المنظومة الحديثة المعمول بها فى مجال المرور والحماية المدنية.





وفى سياقٍ متصل، وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء لما لها من دور إيجابى على تنمية الوعى الأمنى لجميع فئات وأطياف المجتمع، فقد قامت مختلف قطاعات وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ برنامج يتضمن (تنظيم زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة) لبعض الجهات الشرطية التابعة للمديريات (النجدة– المرور – الحماية المدنية) حتى يتعرف الطلاب على الدور الذى تقوم به تلك الجهات لخدمة المواطنين وتحقيق رسالة الأمن.

وقام عدد من طلبة إحدى المدارس بزيارة لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم تعرفوا خلالها على طبيعة عمل رجال الحماية المدنية وما يقومون به من مهام لحماية أرواح المواطنين من المخاطر، وتوعيتهم بطرق الحد والوقاية من أخطار الحريق والسلامة العامة.

ومن ناحية أخرى قام عدد من ضباط وأفراد مديريات أمن (الشرقية، الأقصر، القليوبية، سوهاج، الوادى الجديد، جنوب سيناء) بزيارة عدد من المدارس، وتوزيع بعض الهدايا على الطلبة ومن بينها كتاب توعوى للأطفال (كلنا واحد – ارسم لون) والذى يتضمن بعض المعلومات الشرطية المتعلقة بالأمن والسلامة بمحتوى جاذب وبأسلوب مبسط يتوافق مع مراحلهم العمرية.





كما قام وفد من إدارتى الحماية المدنية والمرور بمديرية أمن الشرقية بعقد ندوة تثقيفية بمدرسة (الأمل للصم وضعاف السمع) للتعرف على دور إدارتى الحماية المدنية والمرور، وتم توزيع كتيبات وملصقات على الطلاب تتضمن شرح مبسط للوقاية من أخطار الحريق وتعرض الإرشادات المرورية.