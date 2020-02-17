AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

قافلة الأزهر الطبية بتشاد تكشف على 7092 شخصًا وتجري 86 عملية جراحية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:22 م
قافلة الأزهر
قافلة الأزهر
Advertisements
محمود ضاحي
واصلت قافلة الأزهر الطبية الرابعة الموفدة إلى دولة تشاد أعمالها لليوم الخامس على فترتين صباحية ومسائية، نظرًا للإقبال الكبير على القافلة، حيث وقعت الكشف الطبي على ٧٠٩٢ شخصًا.

كما أجرت القافلة ٨٦ عملية جراحية، شملت جراحات العظام والأطفال والجراحة العامة والرمد والمسالك البولية والنساء، فضلًا عن توزيع الدواء المناسب لكل حالة بالمجان، حيث تم شحن سبعة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعمل القافلة.

وتطوعت مجموعة من فتيات الأزهر من معهد السلام الأزهري بتشاد لتقديم المساعدة للقافلة، مؤكدين أن الإسلام يحثنا على مساعدة المحتاجين، مضيفين: "تطوعنا لنشارك في هذا العمل النبيل لنساعد في نشر رسالة الأزهر الدعوية والإنسانية". 

وتتضمن القافلة 26 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر في 14 تخصصًا، بالإضافة إلى طاقم من الصيادلة والممرضين، وتستمر في عملها حتى 18 فبراير الجارى، وتعد هذه القافلة هي الرابعة التي يرسلها الأزهر إلى جمهورية تشاد، وتستهدف هذه القوافل المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا.

وكان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قد وجه إدارة القوافل الطبية والإغاثية بتكثيف عملها في داخل مصر وخارجها، للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، وذلك انطلاقًا من الدَّور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر، والذي يعد مكملًا لدوره الدعوي والتعليمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدًا الثلاثاء.. انطلاق قافلة الأزهر الطبية الرابعة إلى تشاد

انطلاق قافلة الأزهر الطبية الرابعة إلى تشاد

أمين مؤسسة القلب الكبير بتشاد: نشكر الرئيس السيسي وشيخ الأزهر لدعمهما الدائم لنا

قافلة الأزهر توقع الكشف الطبي على 1674 شخصًا في تشاد وتجري 24 جراحة

خلال زيارته لأطباء قافلة الأزهر.. سفيرمصر بتشاد: جهدكم رسالة لتنمية العلاقات بين الشعوب

قافلة الأزهر الطبية توقع الكشف الطبي على 3311 شخصًا وتجري 68 عملية جراحية في تشاد

ترشيحاتنا

بعد معاناتها مع أطفالها.. أم تتصل بالشرطة لسبب غير متوقع

مصير حسن شاكوش وعمرو كمال بعد قرار هاني شاكر

مدير تعاقدات الأهلي السابق أرفض العمل في نادي الزمالك تحت أي مسمى

أخبار الرياضة ليلا.. حسام عاشور يرفض عرض فايلر.. موقف محمد صلاح في المنتخب.. الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة

الزمالك يكشف حقيقة اختفاء تذاكر مباراة السوبر المصري بالإمارات

دماء على مريلة طفلة.. طعن تلميذة بأولى ابتدائي في وسط الشارع بسوهاج

AdvertisementS

عشا العروسة زي ماهو.. حكاية ندى ومحمد: ماتوا سوا بعد 4 ساعات من الزفاف| شاهد

صدمة عريس.. عروس تتوفى بعد ساعات من حفل زفافها لهذا السبب

بشرى سارة.. الحكومة تدعم كل مواطن يشتري سيارة كهربائية بـ50 ألف جنيه

بسبب أشرب خمور وحشيش..تحرك برلمانى عاجل ضد "بنت الجيران"

حكاية كريم وسميرة.. الزوج باع زوجته في حفلات الجنس الجماعي بـ 3 آلاف جنيه للساعة | تفاصيل

الدقيقة بـ 50 جنيه.. كريم قدم زوجته لراغبي المتعة الحرام وشاركهم في حفلات جماعية.. تفاصيل

تطور جديد.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف الصلة بين الشاب السوري وفادي الهاشم

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020 .. تعرف عليه

تراجع 4 قروش .. الدولار يواصل الانهيار أمام الجنيه فى 6 بنوك

عاجل | الأهلي يعلن قائمة مواجهة الزمالك فى السوبر المصري

أخبار الفن.. شرطة السياحة تمنع عمر كمال من إحياء حفل زفاف.. تعليق جريء من بسمة وهبة على منع المهرجانات

نوع تغفليه من التوابل يحارب الكوليسترول وأمراض القلب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عظيمة الفائدة.. اكتشاف فوائد هائلة لـ الزائدة الدودية

بالريش ومجوهرات فخمة.. بلقيس تستعرض أناقتها في الكويت

معارك إحسان عبد القدوس في نادي الكتاب بالزمالك