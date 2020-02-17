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انطلاق مسابقة السلامة والصحة المهنية لشركات المياه والصرف الصحى... شاهد

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:30 م
الصحة المهنيه
الصحة المهنيه
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مريم عزت

بدأت منذ قليل فعاليات اليوم الأول في مسابقة تنمية مهارات السلامه والصحة المهنية ٢٠٢٠ المقامة على مستوى شركات الوجه البحري لشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف.

حضر الافتتاح كل من المحاسب محمد ابو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح والدكتور ابراهيم خالد رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمطروح والعميد عمرو الشيخ مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والطوارئ والازمات بالشركة القابضة ورئيس لجنة التحكيم في المسابقة والعميد محمد باسم مدير إدارة الحماية المدنية بمطروح والمهندس مصطفى جابر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوي العاملة بمطروح.

وأكد العميد عمرو الشيخ رئيس لجنة التحكيم ان المسابقة تتم بمشاركة ١٥ شركة تابعة لمياه الشرب والصرف الصحي، ولكل شركة فريق مكون من ١٠ من العاملين بمجال السلامة والصحة المهنية، موضحا ان المسابقة تتم للمرة السابعة على مستوى الشركة القابضة وتتضمن تقييم ومسابقات محاكاة في مخاطر الأماكن المغلقة والمحصورة وكذلك تسريب الكلور وكيفية مواجهتها واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في حال وقوع هذه المشكلات

ومن جانبه أشار الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح الي ان شركة مطروح تستضيف تنظيم مسابقة محترفي السلامة والصحة المهنية للسنة الثالثة حيث تستمر المسابقة الحالية من اليوم ١٧ فبراير ولمدة ٤ ايام، وسيتم تقييم أداء الفرق المشاركة من الشركات التابعه وتصفيتها، مشيرا الي ان الفرق الحاصلة على المركز الأول في مسابقتي تسريب الكلور  والتعامل مع الأماكن المغلقة سيتم ترشيحه للمشاركة في المسابقة الدولية للسلامة والصحة المهنية المقرر تنظيمها في روسيا هذا العام.

وتناولت فعاليات الافتتاح باليوم الأول نموذج محاكاة لوقوع مشكلة تسرب للكلور وسيناريو وقوع تسرب في غرفة محابس مغلقة وقد قام أعضاء فريق شركة مياه مطروح بالتمثيل لإجراءات السلامة والصحة المهنية  اللازم اتباعها حال وقوع مثل هذه المشكلات.
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