دور القمة الإقليمية لتمويل رائدات الأعمال بالإمارات في سيدات الدول النامية.. تفاصيل

انطلقت اليوم فعاليات القمة الإقليمية، لمبادرة تمويل رائدات الأعمال بالإمارات، على هامش فعاليات "منتدى المرأة العالمي - دبي 2020" المُقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.



يأتي ذلك مع أول انعقاد للقمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف فتح آفاق جديدة أمام رائدات الأعمال في المنطقة، وذلك على مدار يومي 16 و17 فبراير الجاري.



وبدأت فعاليات القمة بجلسة افتتاحية تحدث خلالها سيرجيو بيمنتا، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤسسة التمويل الدولية، مجموعة البنك الدولي، والتي أكد خلالها على التزام المجموعة برؤيتها في دعم المرأة في مختلف المجالات، وذلك انطلاقًا من دورها كصانعة للتغير ومحفزة رئيسة للتنمية الاقتصادية.



وقال سيرجيو: "تخسر النساء حول العالم فرصا استثمارية تقدير قيمتها بنحو 160 ترليون دولار على مدى الحياة نظرًا للفجوة الموجودة بين الجنسين في قطاعات الأعمال، كما تواجه رائدات الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية نقصًا كبيرًا في التمويل يصل إلى 1.5 ترليون دولار أمريكي، مما يشكل عائقًا لريادة ونمو الأعمال في هذه الدول، نظرًا للنقص في أدوات ومبادرات التمويل".



واستعرض المتحدث التحديات والعوائق التي تواجهها رائدات الأعمال، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية وإمكانية الوصول للتمويل اللازم، وهو ما أثبته البيانات الإحصائية، إذ يمتلك الرجال حسابات مصرفية بنسبة 56% مقارنة مع 38% من النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأشار إلى أن رائدات الأعمال تدير ما نسبته 50% إلى 70% من الشركات متناهية الصغر إلا أن هذه النسبة تنخفض إلى 20% عند النظر إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وتبرز قضية تطوير الكفاءات البشرية كعائق في مسيرة ريادة الأعمال وتنميتها، كما أكد على أهمية بناء الشراكات لإيجاد منظومة تدعم أعمال رائدات الأعمال من مختلف الجوانب، ومن أبرزها جهود مجموعة البنك الدولي للاستثمار في البنوك المحلية والشراكة مع بنك الاتحاد لتوفير التمويل اللازم في المنطقة.



وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة باقة من الملهمات من صناع التأثير، ومنهم دينا الشنوفي، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة Flat6Labs والتي تستثمر وتدعم العديد مبادرات الأعمال النشطة في مجالات التكنولوجيا، إذ تناولت عددًا من قصص النجاح التي حققتها رائدات الأعمال الشابات في جمهورية مصر العربية، في حين استعرضت سيدة الأعمال والقيادية في مبادرة تمويل رائدات الأعمال دانييل هنكل قصتها الملهمة ونجاحها في التغلب على التحديثات التي واجهتها خلال تأسيس مؤسستها الخاصة.



وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة أكثر من 14 جهة مانحة تدعم مبادرة تمويل رائدات الأعمال التي تتخذ من البنك الدولي مقرا دائما لها، ويساهم في تنفيذها ستة مصارف تنموية متعددة الأطراف، حيث كان لحكومة الإمارات السبق في تقديم الدعم للمبادرة منذ بدايتها، انطلاقًا من القناعة الكاملة بأثرها الإيجابي في تعظيم فرص رائدات الأعمال في المنطقة، وتوسيع دائرة مشركة المرأة في المجال الاقتصادي.



وتأتي استضافة مؤسسة دبي للمرأة لهذه القمة المهمة -على هامش أعمال منتدى المرأة العالمي دبي 2020 - في إطار دعم الحكومة الإماراتية لـ "مبادرة تمويل رائدات الأعمال"، حيث تم إطلاق المبادرة في عام 2017 لمساندة رائدات الأعمال في البلدان النامية بتيسير حصولهن على التمويل ومساعدتهن على بناء القدرات وتوسيع شبكة علاقاتهن وتقديم التوجيه والإرشاد لهن وتوفير فرص الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، حيث رصدت المبادرة نحو 250 مليون دولار لتمويل أكثر من 114 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تملكها النساء في أكثر من 50 دولة حول العالم، بينما تسعى إلى تحريك ما يقرب من 2.6 مليار دولار من خلال زيادة التمويل المقدم من المانحين من القطاعين الحكومي والخاص.



وتهدف القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال، والتي كانت الحكومة الإماراتية من أولى الجهات المانحة والمساهمة فيها، إلى تحفيز جهود في اتجاه توسيع دائرة فرص مشاركة المرأة في مجال ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والنهوض بمستوى مشاركتها في هذا المجال، إلى جانب وضع مزيد من الضوء على البرامج والمؤسسات والأبحاث التي تساعد رائدات الأعمال في الحصول على التمويل والتدريب والإشراف اللازم لتطوير أعمالهن ودخول الأسواق.





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