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حوادث

خلاف على أولوية التحميل.. سائق يطعن آخر بـ مطواه في مصر القديمة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:25 م
جثة
جثة
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كتب محمد صبري
تمكن رجال الامن من ضبط سائق بالقاهرة عقب قيامه بطعن سائق آخر لخلاف على أولويه تحميل الركاب مما أدى إلى وفاته .

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من احد المستشفيات بوفاة ( سائق - مقيم بدائرة القسم ) إثر إصابته بطعنات متفرقة بالجسم.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بالإشتراك مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وهو (سائق - مقيم بدائرة القسم) عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمحل إقامته والأماكن التى يتردد عليها وأمكن ضبطه وبحوزته (السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة عبارة عن "مطواه").

وبمواجهته إعترف بالتعدى على المجنى عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما على أولوية تحميل الركاب ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
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