ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على لص تخصص فى سرقة الشقق بمساكن شيراتون .

أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بشارع محمود عصمت ـ الشيراتون ـ دائرة القسم تمكن من ضبط عاطل بحوزته عدد ٢ حقيبة كبيرة الحجم بداخلهما ٢ جهاز بلاي استيشن ، ٤ زراع بلاي استيشن و ٦ علب إكسسوار ( تحف ) و٢ هاتف محمول و أجهزة أخرى.





بمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل إحدي الشقق السكنية بمنطقة الشيراتون ـ دائرة القسم بإسلوب " التسلق" ، أمكن التوصل لشقيق المجني عليه " بالمعاش " .





باستدعائه تعرف علي المضبوطات واتهمه بالسرقة ، وقرر بأن الشقة ملك شقيقة المتواجد خارج البلاد بدولة الكويت ،تم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة .