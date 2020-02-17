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حوادث

القبض على لص تخصص فى سرقة الشقق بمساكن شيراتون

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:24 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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كتب محمد صبري
ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على لص تخصص فى سرقة الشقق بمساكن شيراتون .

أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة النزهة  بشارع محمود عصمت ـ الشيراتون  ـ دائرة القسم تمكن من ضبط عاطل بحوزته  عدد ٢ حقيبة كبيرة الحجم بداخلهما ٢ جهاز بلاي استيشن ، ٤ زراع بلاي استيشن و ٦ علب إكسسوار ( تحف ) و٢ هاتف محمول و أجهزة أخرى.

بمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل  إحدي الشقق السكنية بمنطقة الشيراتون ـ دائرة القسم بإسلوب " التسلق" ، أمكن التوصل لشقيق المجني عليه " بالمعاش " .

 باستدعائه تعرف علي المضبوطات واتهمه بالسرقة ، وقرر بأن الشقة ملك شقيقة المتواجد خارج البلاد بدولة الكويت ،تم تحرير المحضر اللازم والعرض علي  النيابة العامة .
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