AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

حصد أرواح 6 أشخاص..القصة الكاملة لحادث انهيار الجدار الرملي بالكويت

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:29 م
الكويت
الكويت
Advertisements
عبدالله قدري

 أثار حادث انهيار الجدار الرملي في الكويت جدلا واسعا، بعد تسببه في حصد أرواح 10 مواطنين كويتيين وإصابة آخرين، خلال تمديد أعمال الصرف الصحي يوم الخميس الماضي.


صدى البلد ترصد في هذه السطور تفاصيل الحادث، وتطوراته، ودور السلطات الكويتية في احتواء الكارثة.

ماذا حدث؟

لقي 6 عمال مصرعهم، وجرى انتشال 3 مصابين، في انهيار رملي وقع في ضاحية N5 البداية كانت حين في مشروع المطلاع السكني ، وذلك خلال تنفيذهم أعمال تمديد الصرف الصحي تحت الأرض.


ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر قوله ان عددًا من القيادات توجّهوا إلى الموقع لمعاينته، متوقعا ان يتم تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة لمعرفة أسباب الانهيار.

وبيّن المصدر ان السكنية ستتخذ اجراءاتها مع المقاول في حال تبين عدم التزامه شروط الأمن والسلامة في الموقع، موضحا ان بنود العقد المبرمة بين الطرفين تلزمه توفير معدّات السلامة والبيئة الآمنة للعمال.

وشكلت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية رنا الفارس، لجنة تحقيق في ملابسات حادث الانهيار.

وشددت خلال زيارة لموقع الحادث على ضرورة "سرعة الانتهاء من التحقيق لتحديد أوجه القصور ومحاسبة المسؤول في حال إثبات الإهمال"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

برقيات تعاز

إلى ذلك، بعث أمير البلاد برقيات تعازٍ إلى أسر المتوفين العاملين في مشروع المطلاع السكني، إثر حادث سقوط وانهيار داخل المشروع، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بهذا الحادث المؤسف، راجيا لهم الرحمة، وأن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء، ويمنّ على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعتث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد برقيات مماثلة لأسر الضحايا.

وأعلنت السلطات الكويتية أن المشروع السكني مستمر وليس هناك نية لتأجيله.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكويت تدين بشدة حادث إطلاق نار في مركز للتسوق بتايلاند

بينهم 3 وفيات.. انتشال 6 أشخاص جراء حادث انهيار رملي في مشروع سكني بالكويت

الإطفاء الكويتية: ارتفاع ضحايا حادث الانهيار الرملي في المطلاع إلى 4 حالات

ترشيحاتنا

استقبال حافل لبعثة الزمالك بـ مطار أبوظبي.. فيديو

محمد مرجان يعلن إقامة مباراة الأهلي وصن داونز باستاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع

صدمة عريس.. عروس تتوفى بعد ساعات من حفل زفافها لهذا السبب

هجوم على ريهام سعيد بعد دعمها لـ محمد رمضان

بعد معاناتها مع أطفالها.. أم تتصل بالشرطة لسبب غير متوقع

دماء على مريلة طفلة.. طعن تلميذة بأولى ابتدائي في وسط الشارع بسوهاج

AdvertisementS

عشا العروسة زي ماهو.. حكاية ندى ومحمد: ماتوا سوا بعد 4 ساعات من الزفاف| شاهد

صدمة عريس.. عروس تتوفى بعد ساعات من حفل زفافها لهذا السبب

بشرى سارة.. الحكومة تدعم كل مواطن يشتري سيارة كهربائية بـ50 ألف جنيه

بسبب أشرب خمور وحشيش..تحرك برلمانى عاجل ضد "بنت الجيران"

حكاية كريم وسميرة.. الزوج باع زوجته في حفلات الجنس الجماعي بـ 3 آلاف جنيه للساعة | تفاصيل

الدقيقة بـ 50 جنيه.. كريم قدم زوجته لراغبي المتعة الحرام وشاركهم في حفلات جماعية.. تفاصيل

تطور جديد.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف الصلة بين الشاب السوري وفادي الهاشم

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020 .. تعرف عليه

تراجع 4 قروش .. الدولار يواصل الانهيار أمام الجنيه فى 6 بنوك

عاجل | الأهلي يعلن قائمة مواجهة الزمالك فى السوبر المصري

أخبار الفن.. شرطة السياحة تمنع عمر كمال من إحياء حفل زفاف.. تعليق جريء من بسمة وهبة على منع المهرجانات

نوع تغفليه من التوابل يحارب الكوليسترول وأمراض القلب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عظيمة الفائدة.. اكتشاف فوائد هائلة لـ الزائدة الدودية

بالريش ومجوهرات فخمة.. بلقيس تستعرض أناقتها في الكويت

معارك إحسان عبد القدوس في نادي الكتاب بالزمالك