مباراة تشيلسى وتوتنهام تكشف عن ظهور كرة جديدة بالدورى الإنجليزى.. شاهد

كشفت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية عن الكرة الجديدة المقرر استخدامها فى الجزء المتبقى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الجارى 2019-2020.

وذكرت الصحيفة أن الكرة الجديدة سيتم استخدامها فى البريميرليج للمرة الأولى خلال ديربى العاصمة البريطانية "لندن" الذى يجمع تشيلسى وضيفه توتنهام ، والمقرر لها عصر السبت المقبل، فى قمة منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر المسابقة على ملعب ستامفورد بريدج.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، بعد فوزه الصعب الذى حققه السبت الماضى على مضيفه فريق نورويتش سيتي، بهدف النجم السنغالى ساديو مانى .