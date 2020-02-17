فتاة عشرينية تختنق حتى الموت خلال مشاركتها في مسابقة أكل.. شاهد ما حدث

في واقعة مأساوية، اختنقت فتاة روسية في الثالثة والعشرين من عمرها حتى الموت أثناء مشاركتها في مسابقة لتناول الحلوى، وذلك بعد أن قامت بوضع ثلاث كعكات في فمها دفعة واحدة في محاولة للتفوق على منافسيها.





وبدأت هذه الفتاة "ألكسندرا يودينا" في الاختناق بعد أن أفرغت طبق الحلوى الموضوع أمامها تمامًا خلال هذه المسابقة التي أقيمت في حانة بالعاصمة الروسية "موسكو" مساء يوم السبت الماضي.





وبحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر اليوم، الاثنين، فقد بدأت "يودينا" تواجه صعوبة في التنفس بعد وضع الحلوى في فمها دفعة واحدة، وسقطت أرضًا وكان من الواضح أن فمها مازال مليئًا بالكعك؛ وسارع العاملون بالحانة وكذلك عدد من أصدقائها لمساعدتها، وكذلك حاول المسعفون إنعاشها لدى وصولهم إلى موقع الحادث، لكن دون جدوى.





وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه كان قد تم تشخيص إصابة "ألكسندرا"، المعروفة بين أصدقائها باسم "ساشا"، بمرض سرطان الدم منذ ستة أشهر، وأخبرت أصدقائها في أعقاب ذلك بأنها ترغب في أن تستغل كل فرصة للاستمتاع بوقتها، إلا أن والدها لم يؤكد صحة الخبر المتداول بشأن مرضها.



