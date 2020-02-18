AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عامان حبسا وغرامة 500 ألف جنيه.. مشروع قانون لمكافحة البلطجة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:36 ص
بلطجى
بلطجى
Advertisements
أحمد أيمن
أعلنت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون برفقة 60 نائبا، بشأن مكافحة أعمال البلطجة، حيث تمت إحالته من قبل رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى.

وأوضحت مقدم مشروع القانون، فى مذكرتها الإيضاحية، أن المواطن المصرى يتعرض يوميا لظاهرة فرض الإتاوات والبلطجة، مضيفة: "كل مواطن على مدار يومه تعرض لبطش هذه الظاهرة على الأقل في أبسط صورها عند فرض أحدهم أن تدفع مقابل انتظار سيارتك، وكأنه امتلك الشارع وغيرها من الحالات".

وجاءت مواد مشروع القانون كالآتي:

المادة الأولى:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسائة ألف جنيه أو بعقوبة تكميلية لخدمة المجتمع، كل من مارس فرض الإتاوات على المواطنين أو مارس الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة من أجل فرض إتاوات وأموال يتقاضاها من المواطن أو لتحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على دفع أموال لعدم إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه وتكدير الأمن أو السكينة العامة.

المادة الثانية:
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

المادة الثالثة:
يُنشأ فى وزارة الداخلية فرع للشرطة المتخصصة لمكافحة جرائم البلطجة وفرض الإتاوات.

المادة الرابعة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
Advertisements

ترشيحاتنا

ضع هذا النبات فى فمك وتخلص من الشخير للأبد

الأمين العام للأمم المتحدة يفاجئ الجميع بقراءة القرآن الكريم.. فيديو

هل يجوز للرجل الذي عقد على خطيبته ولم يدخل بها منعها من الخروج .. أزهري يجيب

مشاهير من بلدي..محمد فريد ابن بني سويف فنان من طراز فريد

تطبيقات خبيثة امسحها من موبايلك الأندرويد.. ستخترق حسابك على فيسبوك‎

اللجنة المنظمة لـ السوبر المصري: الأهلي لن يقف ممرا شرفيا لـ الزمالك

AdvertisementS

رسميا.. التليفزيون الصيني يعلن وفاة مدير مستشفى ووهان بسبب كورونا

ليس زواجها الأول.. 5 معلومات عن شقيقة محمد رمضان بعد إعلان خطوبتها

حدث ليلا.. حمو بيكا يعلن عن دخله الشهري من يوتيوب.. ومنى فاروق نادمة: مفيش قدامي غير الموت.. ارتفاع وفيات كورونا لـ 1868.. وصالح جمعة يقترب من الزمالك

أخبار الفن.. زواج رضوى الشربينى .. وانفصال مى كساب .. وخطوبة محمود كهربا على شقيقة نجمة مسرح مصر .. مرض حمو بيكا

من ليلى علوى لـ يسرا وإلهام شاهين.. نجمات تنافسن على أجمل إطلالة فى باريس

عايزة أعيش بالحلال.. منى فاروق تطلب السماح بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

أخبار الرياضة: موقف رمضان صبحي من المشاركة في السوبر المصري.. صالح جمعة يقترب من الانضمام للزمالك

واللي مش عاجبه يشرب من البحر.. ريم البارودي تشعل السوشيال ميديا بفيديو مع زينة

مقطع مسيء يزج بخادمتين آسيوتين في السجن بالكويت

تفكر في الانتحار.. منى فاروق تنهار: مفيش قدامي غير الموت

كسر عظام جدته وألقى بجثتها فى صندوق زبالة والمباحث افتكرتها متفجرات .. القصة الكاملة لجريمة الزيتون

عبدالله جمعة لـ مرتضى منصور: أخويا هييجي الزمالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ليلى علوى لـ يسرا وإلهام شاهين.. نجمات تنافسن على أجمل إطلالة فى باريس

أخبار السيارات.. تخفيضات هائلة على هيونداي توسان hyundai tucson.. تقسيط شانجي change m50 بمقدم 46 ألف جنيه.. وأسعار جيب jeep اليوم

لوك النهاردة .. البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020