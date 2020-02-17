ورشة عن فن التنورة في مكتبة الحضارة الإسلامية غدا

يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، تقديم ورش "إحياء التراث" من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع، تحت إشراف الفنانة أسماء عصام جبر والفنانة لينا عبد الفتاح بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالقطاع







وتقام ورشة فنية عن رقصة "التنورة"، فى العاشرة من صباح غد الثلاثاء، بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة - فرع مكتبة القاهرة الكبرى، ويتدرب عدد من طلاب مدارس المنطقة المشاركين بالورشة، على عمل مجسمات للتنورة التى تتميز بألوانها المزركشة وعناصرها الزخرفية، باستخدام خامات فنية مختلفة.



