هيثم شعبان يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزرقا





وقرر المدير الفني أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من محمود شكري، وخالد الحسيني ومحمد جمعة شيكا ومحمد جمال ومحمود صقر وعاشور الأدهم وعبد الله بيكا وضياء قنديل ومحمد شاهين وأحمد غنيم ومحمود المغربي.





ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب المسابقة برصيد ٢٩ نقطة، وبفارق ٥ نقاط عن الداخلية صاحب المركز الذي الذي يحتفظ ب ٢٤ نقطة.

أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الرسمي الذي يخوض به مواجهة الزرقا، التي ستقام في الثانية والنصف عصر اليوم، على ملعب رأس البر، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر لمجموعة القاهرة والقناة بدوري الدرجة الثانية.