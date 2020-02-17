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تعليم

ألسن عين شمس تناقش دمج علوم الحاسب الآلي والترجمة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:34 م
صدى البلد
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حسام الفقي
افتتحت الدكتورة رحاب عبد السلام، رئيس لجنة المختبرات والأجهزة العلمية، التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "علم معالجة اللغات الطبيعية وتطبيقاته - الترجمة الآلية أنموذجًا"، تحت رعاية أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والتي استضافت خلالها د. دينا رضا خطاب -المدرس بقسم الحسابات العلمية - كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، بحضور لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب مرحلتي الليسانس والدراسات العليا.

و خلال كلمتها أكدت أ.د.رحاب عبد السلام أن إدارة الكلية تسعى إلى تحقيق تكامل بين كليات الجامعة بمختلف تخصصاتها في مجال العلوم البينية، وذلك من خلال رفع الحواجز بين العلوم المختلفة ودمجها بشكل يحقق أقصى فائدة يمكن أن تسهم في تطوير العملية التعليمية ومخرجاتها.

وخلال الندوة تناولت د.دينا خطاب تعريف علم معالجة اللغات الطبيعية، وهو أحد أفرع علم الذكاء الاصطناعي، كما قدمت نماذج من تطبيقات علم اللغات الطبيعية و إستخداماته في مجال العلوم اللغوية، وطرق وأساليب التعامل البرمجى مع علم اللغة.

واستعرضت التحديات التي تواجه الترجمة الآلية وطرق التغلب على الغموض المعجمي وكيفية الحفاظ على البنية النحوية للجملة، وذلك من خلال التكامل بين متخصصي اللغات وبين المبرمجين، وأكدت على أن الحاسب الآلى عبارة عن آله لا تفكر؛ ولكن الإنسان هو من يصنع له الإمكانات الى تجعله يحاكى ذكاء الإنسان من خلال المدخلات التى يتم إتاحتها للحاسب الآلي، ومن خلال تلك المدخلات يستطيع الحاسوب أن يستنتج النتائج الصحيحة.

وأشارت إلى أن الأمر أصبح ضروريًا اليوم لتصميم برامج للترجمة الآليه لتوفير الوقت والجهد، وذلك من خلال تزويد البرامج بقواميس اللغات والقواعد النحوية واللهجات المختلفة بواسطة متخصصي علم اللغة لضمان جودة عملية الترجمة.

وأخيرا استعرضت الدكتورة دينا خطاب الأدوات اللازمه للباحثين المهتمين بمجال اللغويات الحاسوبيه حيث يلزمهم الإلمام بأبعاد علوم البرمجة وكذلك بفروع علوم اللغويات المختلفة.
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