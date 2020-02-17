ديل بييرو يتوقع اقتراب جوارديولا من يوفنتوس

علّق أليساندرو ديل بييرو، نجم يوفنتوس السابق، على أنباء اقتراب بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، من تدريب السيدة العجوز، بداية من الموسم المقبل.





وكان جوارديولا مرشحًا لتدريب يوفنتوس في الصيف الماضي، قبل أن يتردد اسمه مجددًا خلال هذه الفترة، خاصة بعد حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية بداية من الموسم المقبل، لمدة عامين، إلى جانب رغبة إدارة السيدة العجوز بفسخ التعاقد مع ماوريسيو ساري، بعد نتائجه الغير مرضية مع الفريق.





وقال ديل بييرو في تصريحات نشرتها شبكة "

" البريطانية: "جوارديولا مدربًا لـ يوفنتوس؟ أعتقد سيكون خيار مناسب لأي فريق نظرًا لما فعله في الماضي، وما يفعله حاليًا".



وتابع ديل بييرو: "بيب فاز ببطولات في ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا، وينقصه فقط هو التدريب بإيطاليا وفرنسا" .



وأضاف نجم يوفنتوس السابق في تصريحاته: "قد يكون من الممتع حقًا رؤية جوارديولا في الدوري الإيطالي، الصيف المقبل، سيكون صيفًا حارًا لكرة القدم". وأضاف نجم يوفنتوس السابق في تصريحاته: "قد يكون من الممتع حقًا رؤية جوارديولا في الدوري الإيطالي، الصيف المقبل، سيكون صيفًا حارًا لكرة القدم".

سكاي سبورتس