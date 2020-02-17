كيف تختار مسار حياتك.. مبادرة جديدة لـ آداب عين شمس

تنظم كلية الآداب جامعة عين شمس برئاسة الدكتور مصطفي مرتضي عميد الكلية بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالقاهرة التابع للهيئة العامة للاستعلامات والاكاديمية العربية للعلوم الأمنية ومجلس الشباب المصري للتنمية مبادرة بعنوان : " كيف تختار مسار حياتك " وتنطلق المبادرة يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 بأولي فعالياتها " فن صناعة الماركة الشخصية ورحلة اكتشاف الذات " بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب جامعة عين شمس في تمام الساعة التاسعة صباحًا.





يأتي ذلك تحت رعاية كل من الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب ، والدكتورة نهلة أمين رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للعلوم الأمنية، هشام عبد المنعم مدير مركز النيل للإعلام .





وأكد الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب جامعة عين شمس أن الكلية حريصة علي إطلاق العديد من المبادرات النوعية والمختلفة والتي تشمل العديد من المجالات سواء تثقيفية أو توعوية أو تنموية و غيرها وذلك من أجل تثقيف و تنمية قدرات الشباب الذين يمثلون 40% من قوام الدولة المصرية ولأنهم هم الطاقة و الركيزة الأولي التي تبني مجد الأمم ومستقبلها كما كانوا بُناة مجدها وحضارتها ، موضحًا أن المبادرة تستهدف تأهيل (100 ) شاب وفتاة لسوق العمل .





وأشار الى أن المبادرة تشمل مجموعة من الورش والمحاضرات تتمثل في ورشة عمل عن دراسة احتياجات الشباب لسوق العمل ومحاضرات عن الشباب المصري نصف الحاضر وكل المستقبل و أهمية تمكين الشباب للتنمية المستدامة بالإضافة إلي محاضرة بعنوان:"كيف تصنع ماركتك الشخصية " وأخيرًا خطوة علي الطريق .



