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فن

في ذكرى ميلاد ليلى مراد.. رتلت لليهود قبل إسلامها

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:21 م
ليلى مراد
ليلى مراد
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سعيد فراج
تحل اليوم السبت 17 فبراير، ذكرى ميلاد المطربة ليلى مراد التي هي أيقونة من أيقونات الغناء في الوطن العربي، كما أنها حققت نجاحًا كبيرًا في عالم السينما، والتي ترددت حولها الأقاويل بسبب ديانتها الأصلية (اليهودية)، وإشهار إسلامها.

وفي أكتوبر عام 2019، نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" عبر تويتر، تغريدة بها مقطع فيديو للفنانة ليلى مراد، ترتل فيه أحد الترانيم اليهودية، خلال عيد الغفران، وذلك خلال الفترة إنتمائها لليهودية. 

وكتبت، صفحة "إسرائيل بالعربية" في تغريدة تويتر: «ليلى مراد التي نشأت في عائلة يهودية مصرية واشتهرت كمطربة وممثلة غنت للمسلمين واليهود على حد سواء. في هذا التسجيل النادر هي ترتل اشهر صلوات عيد الغفران الذي يصوم فيه اليهود مبتهلين الى الباري ان يغفر لهم ذنوبهم». 

كانت ليلى مراد، أعلنت إسلامها عام 1946، في بداية شهر رمضان المعظم، وأشهرت أسلامها بمشيخة الأزهر أمام الشيخ محمود أبو العيون، وأستمرت على الإسلام حتى وفاتها عام 1995. 


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