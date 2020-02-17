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أخبار البلد

نافية خبر الانفصال.. الكنيسة الأسقفية والأنجليكانية طائفة واحدة بمسمى واحد

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:48 م
صدى البلد
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كتب - سامح سلام
نفت الكنيسة الأسقفية في مصر صحة ما نشر في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية حول فصل الكنيسة  الأنجليكانية عن الكنيسة الأسقفية.

وذكر بيان صادر اليوم عن الكنيسة الأسقفية في مصر أنه تم تداول خبر بعنوان "فصل الكنيسة الانجيليكانية" والصحيح أن القضية رقم 20522 لسنة 74ق، مقامة من مجموعة من أساقفة وقساوسة الطائفة الأنجليكانية الأسقفية ضد الجهات المختصة بالموافقة على الأختام الرسمية. 

وأكدت الكنيسة الأسقفية، عدم صحة ما تردد حول فصل الكنيسة الأنجليكانية عن الكنيسة الاسقفية، مؤكدة أن هناك خلط في بعض المفاهيم. 

وقالت الكنيسة الأسقفية إن هناك  استياء لدى مجموعة من أساقفة وقساوسة الطائفة الأنجليكانية الأسقفية،  من رفض التصديق من الجهات المختصة على  خاتم الطائفة المعتمد. 

ونوه البيان إلى أن الطائفة الأنجليكانية الأسقفية طائفة مستقلة ومعتمدة فى البلاد ولم يسبق لها وأن إنضمت الى الطائفة الإنجيلية الوطنية او أى طائفة اخرى، علمًا بأن الأنجليكانية أو الأسقفية هى مسمى واحد لطائفة واحدة. 

 وأضاف البيان أن الغرض من اختصام نيافة المطران منير حنا أنيس فى الدعوى، المقامة ضد الجهة المختصة، هو لاكتمال الشكل بإعتباره المطران الرئيس لإبروشية الطائفة الأنجليكانية الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى وليصدر الحكم فى مواجهته.
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