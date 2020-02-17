مبادرة كيف تختار مسار حياتك بآداب عين شمس

تنظم كلية الآداب جامعة عين شمس برئاسة أ.د.مصطفي مرتضي عميد الكلية بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالقاهرة التابع للهيئة العامة للاستعلامات والاكاديمية العربية للعلوم الأمنية ومجلس الشباب المصري للتنمية مبادرة بعنوان "كيف تختار مسار حياتك" وتنطلق المبادرة يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 بأولي فعالياتها " فن صناعة الماركة الشخصية ورحلة أكتشاف الذات " بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب جامعة عين شمس في تمام الساعة التاسعة صباحًا.





وبحسب بيان، اليوم الاثنين، يأتي ذلك تحت رعاية كل من أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د. مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب ، و د. نهلة أمين رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للعلوم الأمنية، أ.هشام عبد المنعم مدير مركز النيل للإعلام .





وأكد أ.د.مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب جامعة عين شمس أن الكلية حريصة علي إطلاق العديد من المبادرات النوعية والمختلفة والتي تشمل العديد من المجالات سواء تثقيفية أو توعوية أو تنموية و غيرها وذلك من أجل تثقيف و تنمية قدرات الشباب الذين يمثلون 40% من قوام الدولة المصرية ولأنهم هم الطاقة و الركيزة الأولي التي تبني مجد الأمم ومستقبلها كما كانوا بُناة مجدها وحضارتها ، موضحًا أن المبادرة تستهدف تأهيل (100 ) شاب وفتاة لسوق العمل .





واشار سيادته الى أن المبادرة تشمل مجموعة من الورش والمحاضرات تتمثل في ورشة عمل عن دراسة احتياجات الشباب لسوق العمل ومحاضرات عن الشباب المصري نصف الحاضر وكل المستقبل و أهمية تمكين الشباب للتنمية المستدامة بالإضافة إلي محاضرة بعنوان:"كيف تصنع ماركتك الشخصية " وأخيرًا خطوة علي الطريق.





وسوف يحاضر في المبادرة كل من اللواء دكتور / أشرف النحاس عضو المكتب الاستشاري لوزير الداخلية سابقًا وأستاذ بأكاديمية الشرطة ، أ.د. محمد خليل أستاذ علم النفس بكلية الآداب – جامعة عين شمس ، د. نهلة أمين رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للعلوم الأمنية ، د. شريف الطحان رئيس الاتحاد الدولي للتنمية المستدامة ، أ.محمد حبيب المستشار الإعلامي الأكاديمية العربية للعلوم الأمنية وأخيرًا د. هند عبد العظيم مدرس علم نفس بكلية الآداب – جامعة عين شمس.