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فن

تريند الفن| مصير حسن شاكوش وعمر كمال بعد قرار هاني شاكر.. استدعاء قضائي لـ نانسي عجرم.. رد ياسمين الخطيب في أزمة طيار محمد رمضان

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:31 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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قسم الفن
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية.. ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها من خلال التالي:

أثار قرار الفنان هاني شاكر، بعدم السماح لمطربي المهرجانات بالغناء، جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا، والمطربين، ونجوم الفن بين مؤيدين ومعارضين.


ساندت الإعلامية ياسمين الخطيب، الفنان محمد رمضان بعد الهجوم الحاد عليه بسبب دخوله في معاناة مع جمهوره عبر السوشيال ميديا. 


أكدت المحامية السورية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، أن إعادة استجواب الفنانة اللبنانية سيكون مطروحًا في جميع مراحل القضية سواء عند قاضي التحقيق الأول أو قاضي الإحالة، حتى وصول ملف القضية إلى محكمة الجنايات، وسواء إن تم ذلك بناء على طلب المحكمة أو طلب فريق دفاع أسرة الشاب السوري القتيل. 

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