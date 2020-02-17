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حسينا إن لينا ضهر.. أحد العائدين من الصين يكشف أسرارا من الحجر الصحي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:46 م
للمصريين العائدين
للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية
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فرح علاء الخولي

عرضت فضائية "الحدث"، مقطع فيديو للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، يروون فيه كيف كانت أوضاعهم هناك بعد تفشي فيروس كورونا المميت.


وقال أحد العائدين إن السفارة المصرية تواصلت معهم بعد انتشار الفيروس مباشرة للعودة إلى مصر، وفور وصولهم، دخلوا الحجر الصحي لمدة 14 يوما للاطمئنان على صحتها والتأكد من عدم تواجد الفيروس.


وأضاف: "فوجئنا بالاستقبال الجيد والمحترم فور عودتنا إلى مصر.. حسينا إن لينا ضهر فعلا"، وأن مازال المرض يسيطر على مدينة ووهان الصينية ويثير القلق والخوف على كل الجاليات الموجودة في المدينة الصينية، وان السفارة المصرية أعطت حرية الاختيار للمصريين في ووهان بالعودة وقرر منهم العودة والبعض الآخر قرر ان يستمر في الصين وعدم العودة.

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