AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد زيارة وزيرة الهجرة.. طارق رحمي يعلن خطة لتطوير محافظة الغربية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:36 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
Advertisements
ياسمين سامي
قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ان المحافظة أطلقت مبادرة تتواكب مع نفس فكرة مبادرة "مراكب نجاة" وهي مبادرة "نحن الاكثر انتاجا" والتي أطلقناها بمحافظة الغربية.
 
واضاف رحمي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز: في مبادرتنا مش بس بنعتمد علي التوعية بعدم الهجرة غير الشرعية ولكننا نوجد البديل ايضا وهو فرص العمل والتدريب والتاهيل للشباب.
 
وتابع : نسعي الي ان نكون قري نموذجية أي أن تكون القري فيها كل المرافق وإحداث طفرة بإنشاء مجمعات صناعية بتجميع الورش المنتجة تحت مظلة واحدة وتعليم الشباب حرف تمكنهم من العمل والانتاج.

واعلن: لدينا خطة في 2020 / 2021 وهي رصف بعض الطرق وربط محطات الصرف بالمحطات الرئيسية وإنشاء وحدة للإسعاف تخدم  المنطقة الصناعية .

واضاف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية: عرضنا الخطة علي وزيرة الهجرة وهنبدا في التنفيذ، جهزنا قطعة ارض 11 فدان لإقامة المجمع الصناعي ويضم ورش لصناعة الاثاث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنسيق بين الهجرة ومحافظة الغربية لإطلاق مبادرة مراكب النجاة

مراكب النجاة تشق طريقها إلى ثالث المحافظات.. الغربية وجهة نبيلة مكرم لتنفيذ المبادرة الرئاسية للتصدي للهجرة غير الشرعية

محافظ الغربية يستقبل وزيرة الهجرة لزيارة القرى المنتجة.. صور

وزيرة الهجرة تتابع خطة الاستدامة بالقرى المنتجة والأكثر احتياجا بالغربية

وزيرة الهجرة ومحافظ الغربية يعقدان اجتماعًا لمناقشة خطة الاستدامة بالقرى المنتجة والأكثر احتياجًا.. صور

وزيرة الهجرة تعبر معدية خشبية متهالكة في الغربية.. صور وفيديو

ترشيحاتنا

الخادمة كلمة السر.. اعترافات المتهمين بالسطو على شقة طالبة جامعية بالاسكندرية

في ذكرى ميلاد ليلى مراد.. قصة اعتناقها الإسلام وحقيقة ارتدادها لليهودية

حكاية كريم وسميرة.. الزوج باع زوجته في حفلات الجنس الجماعي بـ 3 آلاف جنيه للساعة | تفاصيل

أهلي جدة يعلن رحيل جروس

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020 .. تعرف عليه

الخاسر الوحيد من فوز الزمالك بالسوبر الأفريقى

AdvertisementS

عشا العروسة زي ماهو.. حكاية ندى ومحمد: ماتوا سوا بعد 4 ساعات من الزفاف| شاهد

بشرى سارة.. الحكومة تدعم كل مواطن يشتري سيارة كهربائية بـ50 ألف جنيه

صدمة عريس.. عروس تتوفى بعد ساعات من حفل زفافها لهذا السبب

حكاية كريم وسميرة.. الزوج باع زوجته في حفلات الجنس الجماعي بـ 3 آلاف جنيه للساعة | تفاصيل

الدقيقة بـ 50 جنيه.. كريم قدم زوجته لراغبي المتعة الحرام وشاركهم في حفلات جماعية.. تفاصيل

بسبب أشرب خمور وحشيش..تحرك برلمانى عاجل ضد "بنت الجيران"

تطور جديد.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف الصلة بين الشاب السوري وفادي الهاشم

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020 .. تعرف عليه

65 مليونا فى الحجر الصحى.. الصين تكشف مفاجأة حول عدد ضحايا فيروس كورونا

دماء على مريلة طفلة.. طعن تلميذة بأولى ابتدائي في وسط الشارع بسوهاج

أخبار الفن.. شرطة السياحة تمنع عمر كمال من إحياء حفل زفاف.. تعليق جريء من بسمة وهبة على منع المهرجانات

تراجع 4 قروش .. الدولار يواصل الانهيار أمام الجنيه فى 6 بنوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري.. الصابون السائل ومسحوق الملابس يسببان مرضا خطيرا لطفلك

فتاة عشرينية تختنق حتى الموت خلال مشاركتها في مسابقة أكل.. شاهد ما حدث

جريئة وغريبة.. شاهد أبرز إطلالات باريس هيلتون فى عيد ميلادها