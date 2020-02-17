بعد زيارة وزيرة الهجرة.. طارق رحمي يعلن خطة لتطوير محافظة الغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ان المحافظة أطلقت مبادرة تتواكب مع نفس فكرة مبادرة "مراكب نجاة" وهي مبادرة "نحن الاكثر انتاجا" والتي أطلقناها بمحافظة الغربية.

واضاف رحمي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز: في مبادرتنا مش بس بنعتمد علي التوعية بعدم الهجرة غير الشرعية ولكننا نوجد البديل ايضا وهو فرص العمل والتدريب والتاهيل للشباب.

وتابع : نسعي الي ان نكون قري نموذجية أي أن تكون القري فيها كل المرافق وإحداث طفرة بإنشاء مجمعات صناعية بتجميع الورش المنتجة تحت مظلة واحدة وتعليم الشباب حرف تمكنهم من العمل والانتاج.





واعلن: لدينا خطة في 2020 / 2021 وهي رصف بعض الطرق وربط محطات الصرف بالمحطات الرئيسية وإنشاء وحدة للإسعاف تخدم المنطقة الصناعية .



