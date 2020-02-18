برلماني: إقامة منطقة استثمارية فى كل محافظة يقلل من معدلات البطالة

قال النائب سمير البطيخي ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة هي قافلة النهضة لأي دولة حضارية وعامل رئيسى لجذب العملة الصعبة ، مشيرا إلى أن الإهتمام بالصناعة من أولويات الحكومة المصرية ، وظهر ذلك بشكل كبير بعد تفقد رئيس الوزاء مصطفى مدبولي نموذجا للوحدات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية والعديد من المناطق الإستثمارية في محافظة بنها.





وأضاف "البطيخي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك دور على الموظفين الصغار فى مساعدة الإدارة في إلتزامهم بدورهم دون التقصير أو التعطيل لتسهيل عجله إنتاج المصانع وسير أعمالها، مشيرا إلى أن بناء منطقة صناعية في كل محافظه سيساهم فى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وزيادة العرض والطلب وزيادة القوة الشرائية.





وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن لجنة الصناعة سبق وأن تقدمت بمطالب رئيسية إلى كلا من وزارة البترول والكهرباء لتخفيف فواتير الكهرباء والغاز ، بهدف تسهيل سير العمل في المصانع واستيعاب أكبر قدر ممكن من العمال ، ما يساهم في تخفيف نسبة البطالة.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، تفقد المنطقة الاستثمارية في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ونائبا المحافظ، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.





وأوضح رئيس الوزراء أن تخصص المنطقة هو الصناعات الغذائية لارتباطها بالمنطقة الموجودة بها وقربها من أراض زراعية وإنتاج غذائي كبير جدًا، مضيفًا: تتضمن المنطقة الإستثمارية في بنها ايضًا مخازن وثلاجات و بعض الورش ، ومركزًا لخدمات المستثمرين ، ومركز ريادة أعمال.





ولفت رئيس الوزراء إلى أن المنطقة الإستثمارية في بنها والتي تقدر مساحتها بـ 46 فدانا، تبلغ تكلفة تنفيذها 1,1 مليار جنيه، مضيفًا أنه تم طرحها بنظام حق الانتفاع ويمكن أيضًا كأحد الحوافز أن يتم طرحها بنظام الإيجار التمليكي، والذي بموجبه يتم تأجيرها لفترة تنتهي بتملك الوحدة وهو ما يتوافق مع رغبة العديد من الراغبين، أو البيع المباشر.





وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تستهدف إقامة منطقة استثمارية في كل محافظة، ومن المحتمل أن تضم المحافظة الواحدة أكثر من منطقة استثمارية، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في ضوء أهمية التجارة البينية، إذ أن ذلك يعطي الفرصة للمنتج في تصنيع منتجه بتكلفة مناسبة ثم تسويقه، ما يسهم في نهاية المطاف في ضبط الأسعار.





وأضاف أن الحكومة سعت خلال الفترة الماضية إلى إحداث وفرة في إنتاج السلع، وكذا تقليل "الحلقات الوسيطة" بين المنتج والمستهلك لكي يتمكن الأخير من الحصول على السلعة بأسعار مناسبة، موضحًا أن الحكومة نجحت في هذا الإطار في ضبط الأسعار بنسبة كبيرة.





وأوضح مدبولي أن الحكومة تقوم خلال الفترة الحالية ببناء 13 مجمعا صناعيا، ستضم 4500 مصنع، مؤكدا على أن هدف الحكومة زيادة أعداد هذه المناطق؛ إذ أن قضية الصناعة تمثل أولوية أولى لدى الحكومة، وهو ما يسهم فى استدامة النمو الذي بدأ تحقيقه خلال الفترة الماضية، لذا سيكون التركيز على ملف الصناعة بشكل أساسي.