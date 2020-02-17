بعد حصولهم على جوائز الدولة.. العلماء الفائزون عن التكريم من وزير التعليم العالي: مجهودنا لم يضع هدرا.. والعلماء في حاجة لدعم أكبر

وزير التعليم العالي: الدولة تعهدت برعاية العلم وتشجيع العلماء بالدعم والتقدير.. ونؤمن بأن العلم والتكنولوجيا أساس التنمية

فائزة بجائزة الدولة للهيئات والأفراد: كنت فخورة بالتكريم.. والعلماء في حاجة لدعم أكبر

أحد الفائزين بجوائز الدولة: شعرنا بأن مجهودنا لم يضع هدرا









شهدت أمس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، احتفالية تسليم أوسمة العلوم والفنون من الطبقة الأولى ونوط الامتياز من الطبقة الأولى للسادة الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية) عن عامي 2017 و2018.





وقال الأستاذ الدكتور حمادة عبد الوهاب إبراهيم، أستاذ الكيمياء العضوية بجامعة الأزهر، والمكرم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحصوله علي جائزة الدولة للهيئات والأفراد، إنه يشكر الدولة التي تقدر وتكرم العلماء الاجلاء حيث يشعرون أن جهودهم لن تضيع هدر إنما تقدر من الدولة والقيادة السياسية التي تقدر العلم.









وأضاف عبد الوهاب ، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الأبحاث التي يقدمها جميعا تخدم البحث العلمي ويكون لها مردود في الصناعة وتقدم الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الفرصة للعلماء في مصر أصبحت أفضل فأصبح هناك تقدير مادي ومعنوي وأصبح البحث العلمي أفضل وأكثر تقدما عن السنوات الماضية.





بينما قالت الدكتورة عبير احمد قدري أستاذ طب طبيعي وتأهيلي عين شمس ،الحاصلة على جائزة الدولة للهيئات والافراد ، إنها شعرت بالفخر لحصولها على الجائزة فتشعر بقيمة ما قامت به من خلال التكريم حيث يشعر العلماء بقيمة العمل والمجهود الذي يقومون به.





وأضافت قدري أنها قدمت أبحاثا في عدة مجالات كانت تندرج جميعها تحت خدمة الإعاقة في المجتمع المصري والتأهيل سواء على الجانب البدني أو النفسي، مشيرة إلى أن مصر تتقدم في مجال البحث العلمي وأصبح هناك فرصة أكبر للعلماء للتطور، ولكنهم مازالوا في حاجة إلى دعم نفسي ومادي ومعنوي كبير .





ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تكريم الدولة متمثلا في وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، له معنى مهم للغاية يتمثل في أن الدولة تحمل لكافة العلماء كل الاحترام والتقدير من خلال رمزية عيد العلم الذي يكرم به العلماء فهو يعود لسنوات طويلة ولكن الفائزين على مدار السنوات الماضية منذ عام 1944 يعلمون أن مرور أي جوائز عليهم ليست مثل التقدير من الدولة والتكريم منها.





وأضاف عبد الغفار خلال احتفالية تسليم أوسمة العلوم والفنون من الطبقة الأولى ونوط الامتياز من الطبقة الأولى للفائزين بجوائز الدولة، اليوم الأحد، أنه سبق وأن حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية منذ 20 عاما، وكنت سعيدا وشعرت بفخر كبير.





وأشار إلى أن التكريم قد يكون قد توقف لفترة، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على عودته مرة أخرى، مضيفا : "اختلفت أشكال التكريم وخلال الفترة القادمة نعمل على تغيير القانون لزيادة أربعة مجالات جديدة للجوائز وأتمنى الموافقة عليه".





وتابع: " في آخر سنوات وجدت دراسات عالمية واضحة حول تقييم البحث العلمي في مصر وارتفاع المنحنى بشكل كبير، مضيفا نتمنى أن يكون هناك أجيال قادمة في البحث العلمي، مشيرا إلى أنه لن يحدث مردود حقيقي في خطط التنمية الفترة القادمة إلا من خلال جهود العلماء .





وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري والذي يحضره الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والعلماء المكرمين الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية) عن عامي 2017 و2018، والتي منحهم إياها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العلم في أغسطس 2019.





كما سيتم تكريم السادة الفائزين بجوائز الرواد عن عامي 2017 و2018 وتسليمهم درع الأكاديمية، وتكريم الفائزين بجوائز المرأة عن عامي 2017 و2018 أيضًا وتسليمهم شهادات تقدير





وسيتم تكريم السادة الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد عن أعوام 2014، 2015، 2016، 2017، و2018.



