







اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العرض المسرحي "حكاية جحا والولد قلة" على مسرح قصر ثقافة كفر شكر بالقليوبية، إخراج علي سرحان، تأليف يسري النجدي ، وتدور أحداثه حول حكايات ونوادر جحا،

وعرض " الوجه الآخر" عن رائعة وليم شكسبير "تاجر البندقية" على مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية إخراج أحمد حجاج.

واقام قصر ثقافة بنها، معرض فن تشكيلي بقاعة الفنان رخا، لمجموعة من الفنانين الشباب، بينما قدمت مكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين ورشة حكي بعنوان "قدوة وحدوتة"، ، كذلك ناقشت مكتبة باسوس كتاب "الغذاء داء ودواء" تأليف هاني حجاج، و يتضمن التعريف بالغذاء كمكون أساسي في حياة الجميع على مستوى الشعوب، والأطعمة التي يجب أن تتجنبها وما يزيد من الصحة.





أقامت مكتبة بتمدة محاضرة لطلاب المدارس بعنوان "محافظتي في ركاب التاريخ" تم خلالها الحديث عن أهم ما تتميز به المحافظة من صناعات ومناطق جذب سياحي وأهم الشخصيات التاريخية بها، كما عقد قصر ثقافة بهتيم، محاضرة بعنوان "الإدمان وأضراره" لطلاب المدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج للدكتورة فاطمة على العزب ، التي قالت أنه من أشد الأضرار التي يتعرض لها مدمن المخدرات هو التأثير السلبي للمخدرات على صحته وجسمه، مثل اضطرابات في القلب، وارتفاع ضغط الدم وغيرها من المضاعفات السلبية على الصحة العامة، مع ورشة فنون تشكيلية لعمل أشكال فنية باستخدام الورق المقوى.





نفذت مكتبة أكياد دجوى ورشة فنون تشكيلية لطلاب مدرسة التعليم الأساسي بأكياد دجوى، كما أعدت مكتبة كفر علي شرف الدين، ورشة فنون تشكيلية بمناسبة عيد الحب، فيما نظم قصر ثقافة كفر شكر مسابقة عمل أشكال فنية للأطفال بالقص واللصق، فيما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة، كتاب "مصر والسودان" تأليف محمد فؤاد شكرى، والذي يتحدث عن تاريخ ووحدة وادي النيل السياسية والدول المتحكمة فيه.

ناقش قصر ثقافة الطفل ببنها، ورشة حكي لكتاب "الأمنيات الثلاثة" تأليف حسن عبدالشافي، بجانب عرض فيلم كارتون "مزرعة الخرفان" لأطفال حضانة الطفل السعيد النموذجية، وورشة بنادي العلوم حول توليد الطاقة الكهربائية من ضوء الشمس.





استقبل قصر ثقافة القناطر الخيرية، وفدا من طلاب مدرسة النموذجية الابتدائية المشتركة، تعرفوا على أنشطة القصر المختلفة ومارسوا بعضًا منها مثل ورشة قراءات تفاعلية لقصة "الأسد والناموسة" بمكتبة الطفل، وعمل تجربة "بيضة بدون قشرة" بنادي العلوم، ومحاضرة بعنوان "استخدام الإنترنت بين الإيجابيات و السلبيات" بنادي تكنولوجيا المعلومات، فيما واصل نادي المرأة ورشه المستمرة لتعليم التفصيل.



