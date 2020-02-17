ألبوم رامي جمال "أنا لوحدى" ينهى ضجة المهرجانات على تريند يوتيوب بـ 15 أغنية

يواصل ألبوم الفنان رامى جمال الجديد "أنا لوحدى" تحقيق نجاحات كبيرة بعد طرحه بـ 3أيام فقط، حيث يتواجد ما يقرب من 15 وهم جميع اغنيات الالبوم داخل تريند يوتيوب، ليزيح بتلك الأغنيات جميع المهرجانات الغنائية فى قائمة التريند.





وكانت "نجوم ريكوردز" المنتجة للألبوم طرحت أكثر من أغنية قبل صدور الألبوم مثل كليب "سقف" والذى تصدر جميع المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، وتخطت نسبة مشاهدته أكثر من 7 ملايين مشاهدة فى 4 أيام.





والأغنية الثانية كانت "بيهم كلهم" والتى حققت نسبة مشاهدة حتى الآن أكثر من مليون ونصف مشاهدة، من كلمات أحمد المالكى، وألحان رامى جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتم طرحها بالتزامن مع عيد الحب.





رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع شركة "نجوم ريكوردز"، ومن مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.





يذكر أن كليب "سقف" ظهر فيه عدد كبير من النجوم مثل أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدى الميرغنى وحسن الرداد وعلى ربيع ومحمد اوس اوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربينى وعمرو سعد وهنادى مهنى وأحمد السعدنى ومى عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسنى وهشام عباس ونسمة عبد العزيز وخالد عليش، ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحى واحمد الشيخ ومحمود علاء وحسنى عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلاميين مثل إنجى على وإبراهيم فايق وهانى حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفى حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.