مكرم محمد أحمد يتقدم بشكوى بشخصه ضد مذيعات استضفن مطربي المهرجانات

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن الفنان هاني شاكر لم يتقدم حتى الأن بطلب رسمي بخصوص القنوات التي استضافت أحد مطربي المهرجانات، بعد القرار الذي اتخذه كنقيب للمهن الموسيقية، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، مؤكدا أنه حال طلب هاني شاكر التدخل لمحاسبة تلك القنوات سنتدخل على الفور .





وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى تصريحات لـ "صدى البلد " أن الفنان هاني شاكر من حقه كنقيب المهن الموسيقية أن يقول من معه رخصة غناء من عدمه، خصوصا وأن موضوع الغناء له معايير لم تتوقف عند حلاوة الصوت، أو الشهرة.





وتابع : " لكن من الممكن أن تحتوي الأغنية علي كلمات قبيحة تروج لأشياء من هذا النوع، مؤكدا أن هذه الأشياء إن لم تكن المعايير واضحة ومحددة، فكثيرا ما تختلط الأمور بعضها ببعض وتصبح مسألة تهريج وتجارة وما إلي ذلك ".



