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حوادث

وفاة سائق فى انقلاب جرار تابع لقرية أم الرضا بدمياط

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:50 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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زينب الزغبي
توفي سائق جرار تابع للوحدة المحلية بقرية أم الرضا التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، جراء انقلاب الجرار على الطريق الواصل بين قريتي الرياض وأم الرضا التابعتين لمركز كفر البطيخ.

تلقي اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط يفيد بوقوع حادث على طريق كفر البطيخ وتوفي سائق الجرار بكدمات وتم نقله إلى مستشفى كفر البطيخ وتوفي في الحال.

تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث، وتحرير محضر شرطي بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وتم إخطار ذوي السائق لاستلام جثمانه، وإخطار الوحدة المحلية التى يتبع لها بالحادث.
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