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حوادث

أهدروا 5 ملايين جنيه.. إحالة 5 مسئولين بمحافظة المنيا للتأديبية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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جودت عيد
أحالت  النيابة الإدارية، 5 مسئولين بمديرية الطرق والنقل بمحافظة المنيا بينهم رئيس وحد الرصف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إلحاق أضرار مالية لجهة عملهم بلغت قيمتها 5  ملايين جنيه.

كشفت تحقيقات النيابة أن المحالين  خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا أحكام القوانين والتعليمات الإدارية والقرارات التنظيمية والتعليمات والنشرات المكتبية ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.
وتبين من  التحقيقات أن المحالين بوصفهم موظفين عموميين تسببوا عن طريق الخطأ في إلحاق ضرر جسيم بجهاز التنمية الصناعية بالمنيا التابع للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك بإهمالهم في أداء وظائفهم وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بواجباتهم أثناء إشرافهم على أعمال وحدة الرصف لإنشاء وعمل طريق وادي بعثران الرابط بين المنطقة الصناعية بالمنيا والطريق الصحراوي الشرقي مما ترتب عليه ضرر مالي قدره 5 ملايين جنيه تقريبًا. 
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